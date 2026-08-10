Le FC Barcelone fait de l'attaquant argentin Julian Alvarez (26 ans) sa cible prioritaire pour renforcer sa ligne offensive, même si les négociations avec l'Atlético Madrid ne s'annoncent pas faciles.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », le club catalan considère Alvarez comme l'option idéale pour mener son attaque dans les années à venir. Toutefois, la situation contractuelle du joueur et les exigences financières de l'Atlético Madrid obligent le Barça à envisager différents scénarios. Dans ce contexte, Lautaro Martinez (28 ans) apparaît comme une solution de rechange sérieuse, qui séduit Deco et l'entraîneur Hans Flick.

L'attaquant de l'Inter représente le plan B sur lequel s'appuie le club catalan au cas où il ne parviendrait pas à conclure le dossier Alvarez.

Lautaro n'est pas un nom inconnu pour le Barça, puisque l'attaquant argentin figurait déjà par le passé sur les radars du club, et son nom est revenu à plusieurs reprises dans les plans blaugranas.

Le style de l'attaquant argentin correspond aux besoins de la formation catalane, car il s'agit d'un joueur capable de faire la liaison entre les lignes et de participer à la construction du jeu, tout en apportant une présence physique forte et une efficacité devant le but à l'intérieur de la surface de réparation.

La direction du Barça, et l'entraîneur Hans Flick en particulier, considère le recrutement d'un attaquant de tout premier plan comme une priorité absolue pour l'équipe, Julian Alvarez restant à ce jour en tête de la liste des candidats.

Lautaro Martinez demeure une option offrant de solides garanties face aux obstacles susceptibles de compromettre le transfert de l'attaquant de l'Atlético Madrid. Sur cette base, le Barça continue de travailler selon plusieurs scénarios à mesure que le marché des transferts avance, dans l'espoir de conclure le recrutement du nouveau leader de sa ligne offensive.