Plan B : Galatasaray cible une star marocaine

Le club turc de Galatasaray a placé l'international marocain Abde Ezzalzouli, ailier du Real Betis, parmi ses options pour renforcer son effectif lors du mercato actuel, au cas où il échouerait à conclure le transfert du Brésilien Gabriel Martinelli en provenance d'Arsenal.

Selon des rapports médiatiques turcs relayés par le journal « Mundo Deportivo », Galatasaray a présenté une offre d'un montant de 45 millions d'euros pour s'attacher les services de Martinelli, mais Arsenal n'a pas encore accepté la proposition, ce qui a poussé le club turc à faire d'Ezzalzouli une option alternative.

Ezzalzouli entre dans les plans de Galatasaray

Le journal turc « Fanatik » a indiqué que l'ailier du Betis représente le plan B de Galatasaray en cas d'échec des négociations pour Martinelli.

Le Barça conserve environ 20 % des droits de revente d'Ezzalzouli, selon ce que rapporte le rapport, tandis que le Betis ne semble pas prêt à se séparer facilement du joueur.

Les rapports ont confirmé que le Betis, qui n'a pour l'heure reçu aucune offre officielle de Galatasaray concernant Ezzalzouli, n'a pas l'intention de vendre l'ailier marocain, sauf en cas d'une offre proche de la valeur de la clause libératoire de son contrat, estimée à environ 60 millions d'euros.

Ezzalzouli se rapproche d'un retour

Ezzalzouli traverse actuellement la dernière phase de son programme de rééducation, après la blessure qu'il a subie avec la sélection marocaine et qui l'a privé de participer à la Coupe du monde.

Le joueur marocain n'a pas voyagé avec la délégation du Betis vers la ville italienne de Bari, en vue du match amical face à l'Inter, prévu samedi, qui constitue la dernière rencontre du club andalou dans sa période de préparation pour la nouvelle saison.

Le Betis annonce le départ de Pablo Busto

Dans un autre registre, le Real Betis a annoncé la finalisation du transfert de son jeune joueur Pablo Busto vers Ibiza, où le latéral droit a signé un contrat de deux saisons.

Le transfert a été conclu sans contrepartie financière, le Betis conservant 35 % des droits futurs du joueur.

Âgé de 20 ans, Busto avait déjà fait ses apparitions avec l'équipe première du Betis sous la direction de l'entraîneur Manuel Pellegrini, disputant deux matchs en Liga lors de la saison 2023-2024.

Le contrat du joueur avec le Betis courait jusqu'en juin 2027, avant que le club ne décide d'accepter son départ vers Ibiza tout en conservant une part de ses droits futurs.