Al-Hilal a commencé à préparer un plan de secours, par anticipation d'un éventuel échec de l'une de ses plus grandes transactions attendues lors du mercato estival actuel, après que ses négociations avec le Français Ousmane Dembélé se sont heurtées à de nombreux obstacles, poussant « le Leader » à se tourner rapidement vers une nouvelle option évoluant en Premier League anglaise.

Al-Hilal avait placé Dembélé en tête de ses priorités pour renforcer sa ligne d'attaque, mais la difficulté des négociations avec son club, ainsi que le coût financier colossal, ont conduit la direction à étudier d'autres noms capables de mener le projet offensif de l'équipe.

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Selon le journaliste fiable Sacha Tavolieri, le Sénégalais Iliman Ndiaye s'est imposé comme l'une des principales alternatives posées sur la table d'Al-Hilal, le joueur ayant manifesté sa disposition à tenter une expérience professionnelle en championnat saoudien, après des discussions préliminaires menées entre les représentants du club et ses agents.

La source a indiqué que la transaction en est encore à ses débuts, mais que la direction d'Al-Hilal voit en Ndiaye une option adaptée, notamment dans un contexte où le directeur sportif Richard Hughes cherche à bâtir une équipe forte et équilibrée durant le mercato actuel, en préparation de la lutte pour tous les titres.

Ndiaye affiche des statistiques remarquables dans sa carrière professionnelle : il a disputé 214 matches dans les différentes compétitions, au cours desquels il a inscrit 44 buts et délivré 23 passes décisives, portant le total de ses contributions offensives à 67, ce qui fait de lui l'un des attaquants les plus en vue candidats à un renfort des rangs d'Al-Hilal.

La signature de Dembélé demeure le plus grand rêve des supporters d'Al-Hilal, mais dans le même temps, il semble que la direction ne souhaite pas perdre de temps. Elle a donc déjà commencé à agir sur plusieurs fronts, afin de garantir l'arrivée d'un ailier offensif de haut niveau avant la clôture du mercato estival.