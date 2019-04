Pjanic fait l'éloge de Kean après Juve-Milan

Miralem Pjanic a estimé que Moise Kean faisait "d’énormes progrès" et l'encourage à viser haut pour sa carrière.

Le joueur de 19 ans a quitté le banc pour être décisif lors de la victoire de la Juve face à l' en inscrivant le but vainqueur de la rencontre.



"Nous savions que Milan était une bonne équipe et ce n’est jamais facile contre eux. L’objectif était de gagner, nous y sommes parvenus et c’est bien avant la Champions League", a déclaré Pjanic à Sky Sport Italia.



"Nous devons continuer à faire de notre mieux et faire ce que le coach dit."



Le milieu de terrain a également été sondé à propos de Kean, qui était sur le point de quitter la en janvier pour chercher plus de temps de jeu.



"Kean est un bon garçon, très humble. Il travaille fort et a fait d’énormes progrès cette saison. Même avant de jouer régulièrement, nous avions constaté des améliorations dans son entraînement, elles étaient claires pour tout le monde.



"Il est très jeune, ce n’est pas facile de faire partie de la , mais il marque à chaque match. Il doit viser haut, car jouer pour la Juventus signifie que vous devez viser le sommet."