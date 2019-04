Juventus-AC Milan 2-1, Kean donne la victoire à la Juventus

Tenue en échec par l'AC Milan, la Juventus a su se redresser en deuxième période et assurer la victoire grâce à l'entrée décisive de Moise Kean.

31e journée de

- : 2-1

Buts : Dybala (60e); Piatek (39e), Kean (84e)

Encore privée de Cristiano Ronaldo, toujours blessé, la Juventus de Turin a encore failli abandonner des points dans le championnat italien. Battue par le il y a 20 jours, le champion d' a dû courir derrière la marque lors du choc face à l'AC Milan. À domicile, les Bianconeri ont souffert, mais ils ont fini par reprendre du poil de la bête. Paulo Dybala a égalisé, avant que le jeune Moise Kean ne sort de sa boite pour délivrer l'Allianz Stadium ?

Milan plus conquérant avant la pause

Est-ce l'imminence du choc contre l' Amsterdam, mercredi soir en quarts de finale de la Ligue des Champions, qui a fait déjouer les Piémontais au début ? Toujours est-il que ces derniers ont mis presque une mi-temps pour se mettre dans le sens de la marche. Et, il a fallu attendre la 46e minute pour les voir se créer une première vraie occasion. Mario Mandzukic a tenté un superbe retourné acrobatique, mais Pepe Reina, titularisé dans les bois à la place de Gianluigi Donnarumma, était là pour veiller au grain et préserver l'avantage des Lombards.

Car oui, les visiteurs avaient un but d'avance à ce moment-là. Le très prolifique Piatek a encore frappé. A la 39e minute, le Polonais a mis à profit une passe de Tiémoué Bakayoko pour ouvrir le score et rejoindre ainsi Fabio Quagliarella en tête du classement des buteurs de la . À l'origine de cette action, il y a eu une mauvaise relance de Leonardo Bonucci. Ce dernier a-t-il été perturbé par la polémique qu'il avait lui-même provoquée, mardi dernier à ? Une hypothèse à ne pas écarter, vu qu'il n'est pas coutumier de ce genre de bévues.

L'article continue ci-dessous

Moise Kean, le libérateur

En seconde période, la Juve est revenue sur le terrain avec un meilleur visage, et nettement plus de velleités offensives. Et cela a porté ses fruits. À l'heure du jeu, une provocation balle au pied de Dybala dans la surface a débouché sur un pénalty. Et l'Argentin s'est fait justice lui-même et transformé l'essai. Les pendules étaient remises à l'heure.

A 1-1, la confiance a totalement changé de camp et les locaux ont assiégé leurs opposants durant la dernière demi-heure du jeu. Le deuxième but des Turinois n'était qu'une question de temps, tant la domination était patente. Il aurait pu survenir à la 68e minute si Bentancur n'avait pas buté sur le gardien. Ou à la 71e si Moise Kean n'avait pas raté sa première tentative après son entrée en jeu, ou à la 79e si Alex Sandro n'avait pas trop décroisé sa tête.

À force de pousser, la Juventus a tout de même fini par parvenir à ses points. Et le mérite en revient à Kean. Contrairement à Bonucci, le jeune international azzurro a parfaitement digéré les évènements de milieu de semaine. Il l'a montré en réussissant le geste qu'il faut à la 84e, avec un tir à ras de terre victorieux sur un service de Miralem Pjanic. Grâce à son jeune prodige, la Juventus fait un pas de plus vers le titre de champion d'Italie. Elle peut même être sacrée dès dimanche si manque de l'emporter contre le Genoa.