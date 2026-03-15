Pise-Cagliari 3-1, le résumé du match

PISE-CAGLIARI 3-1





Buteurs : 9' 1ère mi-temps Moreo, 7' 2ème mi-temps Caracciolo, 9' 2ème mi-temps Caracciolo





PISE (3-4-2-1) : Nicolas ; Calabresi (remplacé par Albiol à la 1e min de la 2e mi-temps), Caracciolo, Canestrelli ; Leris (remplacé à la 45e s.t. par Toure), Marin (remplacé à la 16e p.t. par Hoejholt), Aebischer, Angori ; Moreo, Tramoni (remplacé à la 27e s.t. par Akinsanmiro) ; Durosinmi. Entraîneur : Oscar Hiljemark.





CAGLIARI (3-5-1-1) : Caprile ; Zé Pedro (remplacé par Albarracin à la 31e minute de la deuxième mi-temps), Dossena, Mina (remplacé par Zappa à la 1re minute de la deuxième mi-temps) ; Palestra, Adopo (remplacé par Pavoletti à la 1e minute de la 2e mi-temps), Gaetano (remplacé par Mazzitelli à la 19e minute de la 2e mi-temps), Sulemana, Obert ; Folorunsho ; Kilicsoy (remplacé par Trepy à la 19e minute de la 2e mi-temps). Entraîneur : Fabio Pisacane.





Arbitre : La Penna





Avertissements : 2' s.t. Ze Pedro, 15' s.t. Obert, 16' s.t. Aebischer, 33' s.t. Dossena





Expulsés : 37' 1ère mi-temps Durosinmi, 36' Obert (deux cartons jaunes)



