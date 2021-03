Pirlo y croit encore malgré tout

Andrea Pirlo pense que la Juventus est toujours dans la course au titre de Serie A après le but historique de Ronaldo contre Spezia.

Cristiano Ronaldo est entré dans l'histoire mardi pour donner à la Juventus une victoire 3-0 en Serie A sur Spezia à Turin. Ronaldo continue de battre des records. Le joueur de 36 ans a inscrit le troisième but du match après qu'Álvaro Morata et Federico Chiesa aient mis les champions aux commandes en seconde période au stade Allianz.

La finition clinique de Ronaldo l'a vu devenir le premier joueur à marquer au moins 20 buts au cours de chacune des 12 dernières saisons dans les cinq meilleures ligues européennes.

Ce fut un moment à savourer pour la star portugaise, qui disputait le 600e match de championnat de sa carrière, alors qu'il dépassait de deux buts Romelu Lukaku de l'Inter dans la course pour terminer en tant que meilleur buteur de Serie A pour 2020-21.

Le résultat a permis à la Juve de revenir à sept points du leader de la ligue, l'Inter avec 14 matchs à jouer, et l'entraîneur-chef Andrea Pirlo n'est pas prêt à renoncer à ses chances de remporter un 10e titre consécutif.

"L'écart n'est que les points qui nous séparent", a-t-il déclaré à Sky Sport Italia. "Nous savons que ce sera une longue poursuite. L'Inter joue ensemble depuis deux ans, ils ont une approche bien entraînée, alors que nous venons juste de commencer cette saison. Nous avons toujours l'intention d'être là jusqu'à la fin."

Pirlo a estimé que le début lent de son équipe contre Spezia était "plus une fatigue physique que psychologique", ajoutant: "Cela peut arriver lorsque vous avez autant de matchs avec les mêmes joueurs."

"Nous avons essayé de contrôler le jeu et ensuite quand les jambes fraîches sont apparues, nous avons été plus précis et capables de tirer le meilleur parti de nos chances."

Malgré une Juventus Turin loin d’être aussi dominante que les années précédentes en Serie A, CR7 continue sa moisson de buts. A 36 ans, le Portugais n’est pas rassasié, bien au contraire. Avec désormais 766 buts inscrits dans sa carrière, Cristiano Ronaldo égale le Roi Pelé et devient le troisième meilleur buteur de l’histoire derrière Josef Bican (802) et Romario (772).