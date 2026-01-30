Piratage : la Liga vous offre 50 euros pour dénoncer votre voisin

La ligue espagnole s'est activement engagée dans la lutte juridique contre les sites de streaming illégaux ces dernières années.

Le président Javier Tebas a fait de la lutte contre le piratage des matchs de football sa priorité, affirmant y consacrer 60 % de son temps. L'année dernière, il a même comparé le streaming illégal de matchs de football au trafic de drogue et à l'exploitation des enfants.

Cette lutte a abouti à la création d'un nouveau dispositif pour sanctionner les établissements diffusant illégalement les matchs de La Liga, comme le rapporte Marca, malgré sa diffusion gratuite en Chine. La Liga a mis en place une ligne téléphonique dédiée aux signalements, permettant de dénoncer anonymement les bars, hôtels ou cafés diffusant illégalement des matchs. La Liga offre 50 € en échange d'un signalement. Une fois la diffusion illégale vérifiée, la somme sera versée sur le compte du responsable.

La réalité est que le piratage du streaming de football est en forte hausse. Un rapport publié en début d'année indiquait que ce phénomène avait presque triplé en Espagne au cours du premier semestre 2025 par rapport à 2024. L'un des principaux arguments avancés auprès de Tebas pour expliquer cette évolution est la hausse du prix des abonnements TV : regarder tous les matchs d'une équipe de Ligue des Champions en Espagne coûte largement plus de 1 000 €. Tebas a affirmé que si tous les utilisateurs du streaming illégal s'abonnaient à ces abonnements, leur prix chuterait.