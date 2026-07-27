L'ancien capitaine du Barça Gerard Piqué a relancé la polémique avec une nouvelle comparaison face au rival de toujours, le Real Madrid, à la lumière des changements que connaissent les deux clubs avant le coup d'envoi de la nouvelle saison 2026-27.

Les déclarations de l'ancien défenseur du Barça sont intervenues lors d'un entretien accordé au journal Sport en marge de sa présence à la troisième édition de la Coupe du monde des clubs dans le cadre de la « Kings League » à Milan.

Piqué estime que le Barça reste supérieur au Real Madrid avant le début de la nouvelle saison, malgré les recrues bouclées par le club merengue cet été, déclarant : « Je pense que le Barça, encore aujourd'hui, reste supérieur. »

Il a précisé : « Je pense que remporter les deux derniers titres de Liga te confère un statut et une confiance pour entamer la saison en tant que favori. » Avant de nuancer : « Mais ensuite, tu dois le prouver. »

Piqué a insisté sur le fait que le maintien de Hansi Flick pour une troisième saison constitue l'un des principaux atouts du Barça, expliquant : « L'équipe et les joueurs sont désormais davantage en phase avec ce projet. Le maintien de Flick pour une troisième saison, ainsi que l'assimilation complète de sa philosophie et de son style de jeu par les joueurs, offrent au Barça un avantage au moment de démarrer la saison. »

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Lamine Yamal, de supporter à président de club

Piqué a évoqué la participation de Lamine Yamal au projet de la Kings League, expliquant que la star du Barça est passée par différentes étapes au sein de la compétition depuis son lancement.

Il a déclaré : « Sa présence parmi nous est formidable. Il a commencé comme supporter de la compétition lorsqu'il avait quatorze ou quinze ans, au moment où nous avons lancé le projet, puis il a rejoint plus tard après avoir possédé une équipe, et le voilà désormais à la tête d'un club qui participe à la Coupe du monde des clubs. »

Il a indiqué que Yamal s'est de plus en plus impliqué dans la compétition au fil du temps, ajoutant : « Il s'est beaucoup investi. Comme vous l'avez vu, il assiste aux matchs et tire les penalties... Cette évolution a été progressive, ce qui est extrêmement positif. »

Le président de la Kings League a salué l'atmosphère qui a accompagné les rencontres à Milan, affirmant que le public italien vit la compétition avec une grande passion, expliquant : « C'est de la folie. »

Piqué a évoqué le soutien dont bénéficient les équipes italiennes participantes, comme les Underdogs et l'équipe présidée par le créateur de contenu Blur, ajoutant : « Ils sont très enthousiastes à l'égard du modèle de la Kings League. »

Il a conclu ses propos en soulignant que l'équipe « La Capital CF », présidée par Yamal, affrontera une concurrence difficile dans la compétition, déclarant : « Leur tâche sera difficile, car la concurrence est devenue plus féroce. »

La « Kings League » est une compétition de football à vocation de divertissement fondée par Gerard Piqué en 2022 en collaboration avec le créateur de contenu espagnol Ibai Llanos ; elle repose sur des règles innovantes et des matchs courts, et réunit des clubs présidés ou détenus par des stars du football, des créateurs de contenu et des célébrités.

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