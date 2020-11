Pique invite Messi à continuer avec le Barça

L'expérimenté défenseur du Barça espère que son coéquipier Lionel Messi va s'engager une nouvelle fois pour une longue durée avec le club.

L'arrière central de Barcelone, Gerard Pique, a demandé à Lionel Messi, le coéquipier avec qui il évolue depuis douze ans, de prolonger son séjour au club.

En fin de contrat cet été, Messi entretient depuis un certain temps une relation difficile avec le club. Il a poussé pour un départ après la fin de la saison écoulée et il n'est resté que lorsqu'on lui a dit que la clause pour une séparation était caduque et qu'il se mettrait en faute s'il venait à faire ses valises. Bien que le président Josip Maria Bartomeu ait démissionné de son poste depuis, provoquant une élection présidentielle anticipée pour janvier, rien ne garantit que le nouveau conseil d'administration pourra le convaincre de rester, d'autant plus que le Barça est en train de réduire sa masse salariale.

Pique, cependant, ne perd pas espoir par rapport au fait de voir son coéquipier continuer son parcours du côté du Camp Nou. Il est convaincu qu'il y a moyen d'étirer cette idylle. Interrogé par Radio Marca sur la position de Messi par rapport à un nouveau bail, il a déclaré: «Nous devrons demander à Leo, je ne sais pas. Nous espérons que nous resterons. C’est une décision très personnelle et nous verrons. Tant qu'il continuera au Barca, il y a de l'espoir et nous espérons qu'il pourra être séduit par l'idée de rester.»

Cette saison, Messi continue avec le Barça sans son grand ami Luis Suarez. Ce dernier étant parti durant la précédente intersaison pour l' , après six ans de bons et loyaux services chez les Blaugrana. Pique admet qu'il était difficile de voir l'international uruguayen se produire désormais chez un rival. "J'étais vraiment désolé quand Luis est parti, il a passé de nombreuses années au club et nous avons partagé de nombreuses expériences", a-t-il déclaré. "Vous jouez ensemble pendant 90 minutes, mais vous passez de très nombreuses heures avec eux. Nous nous voyons tous chaque jour, nous voyageons, nous sommes dans les hôtels, c'est comme si c'était un camarade de classe."

Barcelone connaît un début de saison difficile et occupe actuellement la 13e place du classement de la . L'équipe catalane a quand même disputé un ou deux matchs de moins que pratiquement toutes les autres équipes de ce championnat. Cependant, les Blaugrana se retrouvent déjà à 12 points du leader qu'est la , après avoir perdu trois des huit matches de championnat sous la direction de Ronald Koeman.

Ce week-end, Messi et ses coéquipiers jouent contre Osasuna à domicile dimanche.