Piqué : « Entre Maradona et Messi, mon choix se porte sur Leo »

Gérard Piqué, le défenseur du Barça, estime que Lionel Messi est meilleur footballeur que Diego Maradona.

On ne parle que de Messi et de Maradona à l’approche du duel entre le Barça et , prévu mardi soir en 8es de finale de la Ligue des Champions. Le débat sur qui est le meilleur entre les deux s’est invité ce lundi en conférence de presse.

Si l’entraineur Quique Setien n’a pas souhaité alimenter les discussion du comptoir, Gérard Piqué, le défenseur barcelonais, lui, ne s’est pas privé pour donner son avis. Et, comme on pouvait s’y attendre, il a penché en faveur de son coéquipier. Celui qu’il côtoie depuis 13 ans du côté du Camp Nou. « Maradona était un joueur unique dans l'histoire du football, il a évolué au Barça et au Napoli. Il restera dans les mémoires pour toujours. Mais si vous me demandez de choisir entre Leo ou Diego ... je dirais Messi à cause de sa constance et de la magie qu'il produit au quotidien », a-t-il déclaré.

« On craint beaucoup de choses chez Napoli »

Concernant le match en lui-même, l’ex-international espagnol a prôné la méfiance, face à une équipe de Naples qui possède beaucoup d’atouts en son sein : « Nous craignons beaucoup de choses à propos de Napoli, ils se sont améliorés ces dernières semaines, ils ont de très bons joueurs comme Mertens, Insigne ... Ils nous causeront des problèmes si nous n’abordons pas le match avec la bonne mentalité. »

Après ce match, le se mesurera au en championnat. Piqué reconnait que le résultat en terre italienne « pourrait influencer le Clasico ». Autrement dit, il est interdit de fauter à San Paolo sous peine d’avoir le moral au plus bas à l'heure d'affronter l'ennemi juré.