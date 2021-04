Piqué disponible pour le Clasico, Hazard absent

Gerard Piqué a été nommé samedi dans l'équipe de Barcelone pour El Clasico, malgré ses récents problèmes au genou.

Piqué n'a fait que 15 apparitions toute la saison alors qu'il s'est blessé au genou et n'a pas joué depuis le 3 mars.

Sergi Roberto est également de retour dans l'équipe du Barca après avoir manqué deux mois en raison d'un problème à la cuisse, mais pour le Real Madrid, Eden Hazard a raté 'nclusion dans le groupe alors qu'il souffre toujours de la hanche.

"Il est important [d'avoir Piqué] en raison de sa qualité et de sa personnalité", a déclaré l'entraîneur-chef de Barcelone Ronald Koeman lors de sa conférence de presse d'avant-match. "[Piqué et Roberto] n'ont pas le rythme des matchs, mais ils sont physiquement bien et excités. C'est important de les avoir."

Lorsqu'on lui a demandé s'il ferait jouer Piqué même s'il n'était pas à 100% en forme, Koeman a répondu: "Cela dépend du moment du jeu. Tout joueur doit être en parfait état physique et mental - mais il y a des joueurs qui par personnalité et en étant capitaine, sont importants.

"Mon travail consiste à rechercher les 11 meilleurs joueurs pour obtenir un résultat important."

Les Blancos se retrouvent loin dans l'affrontement de samedi, avec plusieurs joueurs qui vont manquer en plus de Hazard.

La ligne arrière de Madrid manquera un certain nombre de joueurs clés, avec Dani Carvajal et Sergio Ramos blessés et Raphael Varane absent après avoir été testé positif au Covid-19.

Avec Ramos et Varane absents, Madrid commencera probablement Eder Militao et Nacho Fernandez en défense centrale, comme ils l'ont fait lors de la victoire en milieu de semaine de la Ligue des champions contre Liverpool.

Le match de samedi pourrait grandement contribuer à déterminer qui remportera la Liga, l'Atletico Madrid, en première place, ayant perdu le rythme ces dernières semaines.

L'Atletico n'a qu'un point d'avance sur Barcelone, deuxième, et le Real Madrid deux points de plus en troisième place.

"Le résultat n'est pas décisif", a déclaré Koeman. "Après le match de demain, il reste de nombreux jours, mais il est vrai que l'équipe qui gagne aura un moral important à l'avenir."