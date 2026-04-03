Piqué à propos de l'arbitrage : « C'est un vol historique... Je vais tout dévoiler »

L'ancienne star espagnole Gerard Piqué est de nouveau au cœur de la polémique après avoir été impliqué dans un nouvel incident avec l'équipe arbitrale lors du match de son équipe, Andorre, contre Malaga, qui s'est soldé par un match nul (3-3) dans le cadre du championnat de deuxième division espagnole.

Selon le rapport de l'arbitre Alejandro Ogaos Valera, Piqué, principal actionnaire du club d'Andorre, s'est approché de l'arbitre assistant principal de manière agressive à la fin de la première mi-temps, en criant et en pointant son doigt vers son visage en disant : « C'est un vol historique, et je vais le publier sur Twitter ».

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Le rapport ajoute que Piqué s'est engagé dans une autre altercation avec les représentants de Malaga, ce qui a nécessité l'intervention des forces de sécurité pour séparer les deux parties.

Les protestations de Piqué faisaient suite à des décisions controversées, notamment l'annulation d'un but de son équipe pour une faute et l'octroi d'un penalty en faveur de Malaga, qui a permis aux visiteurs de mener 2-0 à la mi-temps.

Ce n'était pas le premier incident de ce type pour Piqué cette saison, son nom ayant déjà été mentionné dans plusieurs rapports d'arbitrage en raison de ses protestations répétées.

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Lors du match d'Andorre contre Mirandés en septembre dernier, l'arbitre Alonso de Eina Wolf avait déjà consigné une altercation similaire entre Piqué et les membres de l'équipe arbitrale.

Un autre incident s'est produit lors du match contre le Deportivo La Corogne en décembre dernier, lorsque Piqué a vivement critiqué l'arbitre en déclarant : « C'est tellement facile de siffler contre les petits. »

La répétition de ces incidents place Piqué, qui cherche à asseoir la place du club d'Andorre dans le football espagnol, sous la loupe de la commission de discipline, alors que des questions se posent quant à l'impact de ses accès de colère répétés sur l'image du club qu'il possède et représente.

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