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Piotrowski UdineseGetty Images

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Piotrowski comme McTominay : arythmie bénigne aussi pour le milieu de terrain de l’Udinese

Udinese

Le milieu de terrain de l'Udinese, Jakub Piotrowski, devra rester éloigné des terrains pendant quelques semaines, puisqu’il va subir une intervention d’ablation cardiaque, après la mise en évidence d’une légère arythmie cardiaque, la même opération que va subir Scott McTominay, milieu de terrain de Naples. Voici le communiqué :


Communiqué officiel : Jakub Piotrowski

Le milieu de terrain va subir une intervention d’ablation cardiaque

L’Udinese Calcio informe que, pendant le match contre la Lazio, Jakub Piotrowski a présenté une légère arythmie cardiaque bénigne. 
Le milieu de terrain polonais subira dans les prochains jours une intervention d’ablation cardiaque après laquelle, après une période de repos, il pourra reprendre une activité compétitive normale.



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