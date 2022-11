Pierre Ménès dévoile sa plus grande peur

Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès a fourni ses premières impressions sur les choix de Didier Deschamps.

Pierre Ménès est pessimiste. Sur son canal YouTube, le célèbre consultant a étalé sa mélancolie concernant les Bleus à quelques encablures du Mondial.

Evoquant le milieu de terrain, Ménès a de gros doutes : « Quand je vois le milieu de terrain sélectionné par Didier Deschamps, j’ai peur. J’ai peur parce que d’abord, c’est très ‘junior’ et puis il va falloir que Rabiot soit au sommet de son art. C’est d’ailleurs une compétition extrêmement importante pour lui, qui peut lui permettre de prendre une autre dimension. » Pas grand chose à redire sur les gardiens, mais ensuite, l’ancien du Canal Football Club s’est penché sur la défense.

L'ancien du CFC va jusqu'à prédire un destin funeste aux Bleus : « Camavinga est quand même très peu convaincant avec le Real Madrid, Tchouaméni un peu plus, mais ce n’est pas non plus étourdissant, Fofana débute, Rabiot c’est presque le meilleur joueur (du milieu) sélectionné. Veretout, pour moi c’est quand même une grosse surprise (…). Voilà, pas emballé. »

« Ce qu’il faut voir dans cette équipe, c’est qu’on a énormément de joueurs qui n’ont pas joué depuis des semaines, qui sortent de blessure, peut-être des mauvaises surprises avec les frères Hernandez, Varane, Kimpembe, voire même Benzema. Donc c’est une liste compliquée pour une compétition qui s’annonce compliquée pour cette équipe de France. »