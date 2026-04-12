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Photo : Yamal promet à l’Atlético un spectacle digne de la NBA

Atletico Madrid vs FC Barcelone
Atletico Madrid
FC Barcelone
Ligue des Champions
L. Yamal
Espagne

Lamine Yamal, la jeune pépite du FC Barcelone, affirme avec assurance que les Blaugranas peuvent encore逆転 (renverser la vapeur) face à l'Atlético de Madrid en quart de finale de la Ligue des champions.

Dès la fin du match aller au Camp Nou, et malgré le choc de la défaite 0-2, Yamal a immédiatement posté un message positif sur son compte Instagram : « Rien n’est encore fait ».

À moins de 48 heures du match retour au stade Metropolitano de Riyad, l’ailier, auteur d’une performance remarquée lors du derby catalan, continue d’alimenter l’espoir.

Cette fois, il a publié une photo de la légende du basket LeBron James célébrant le titre NBA conquis avec Cleveland en 2016.

Selon Mundo Deportivo, ce cliché n’est pas anodin : il rappelle la force mentale nécessaire pour renverser la vapeur.

Ligue des Champions
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR

Ce cliché n’est pas anodin : il rappelle la remontée historique des Cavaliers, qui avaient effacé un retard de 1-3 pour battre Golden State et remporter le titre en 2016.

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Yamal

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