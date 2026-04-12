Photo : Yamal promet à l’Atlético un spectacle digne de la NBA

Lamine Yamal, la jeune pépite du FC Barcelone, affirme avec assurance que les Blaugranas peuvent encore逆転 (renverser la vapeur) face à l'Atlético de Madrid en quart de finale de la Ligue des champions.

Dès la fin du match aller au Camp Nou, et malgré le choc de la défaite 0-2, Yamal a immédiatement posté un message positif sur son compte Instagram : « Rien n’est encore fait ».

À moins de 48 heures du match retour au stade Metropolitano de Riyad, l’ailier, auteur d’une performance remarquée lors du derby catalan, continue d’alimenter l’espoir.

Cette fois, il a publié une photo de la légende du basket LeBron James célébrant le titre NBA conquis avec Cleveland en 2016.

Selon Mundo Deportivo, ce cliché n’est pas anodin : il rappelle la force mentale nécessaire pour renverser la vapeur.

Ce cliché n’est pas anodin : il rappelle la remontée historique des Cavaliers, qui avaient effacé un retard de 1-3 pour battre Golden State et remporter le titre en 2016.

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