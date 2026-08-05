Le Français Kylian Mbappé, star du Real Madrid, a continué d'attirer l'attention durant ses vacances estivales, mais cette fois-ci loin du football.

La star de la France et du Real Madrid a publié une photo amusante sur son compte Instagram, sur laquelle on le voit porter en souriant une série de robes de sa compagne, le mannequin espagnol Ester Expósito, dans une scène qui a suscité de vives réactions parmi les supporters.



Le journal espagnol Marca n'a pas manqué l'occasion de commenter le cliché à sa manière ironique, en écrivant : « Mbappé se transforme en portant de robes pour sa compagne », en référence à la façon dont il portait les robes lors de leur promenade.

Cette photo intervient après l'apparition du duo dans la ville de Barcelone, durant des vacances romantiques qui ont attiré l'attention des médias espagnols, où ils ont été photographiés à l'intérieur de la basilique de la Sagrada Família, l'un des monuments touristiques les plus célèbres d'Espagne.

Des rapports de presse avaient indiqué que Mbappé avait choisi Barcelone pour passer les derniers jours de ses vacances estivales avant de rentrer à Madrid, en préparation du coup d'envoi de la nouvelle saison avec le Real Madrid, tandis qu'il profitait, en compagnie d'Ester, d'une visite privée à l'intérieur de la célèbre basilique, au milieu d'un grand intérêt de la part des visiteurs et des médias.



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