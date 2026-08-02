Il semble que l'avenir de Vozinha, gardien de but de la sélection du Cap-Vert, s'oriente vers un nouveau rebondissement, après que le joueur est apparu en route vers le Chili pour finaliser son transfert au club de Colo-Colo, malgré les rapports qui l'ont lié ces derniers jours à un engagement avec le club marocain de la Renaissance de Berkane.

Le journaliste italien Fabrizio Romano a publié une photo de Vozinha depuis l'intérieur de l'avion, et a écrit sur son compte officiel sur la plateforme « X » : « Vozinha est en route vers le Chili pour finaliser son transfert à Colo-Colo. »

Ces développements viennent replonger dans l'incertitude l'avenir du gardien chevronné, âgé de 40 ans, alors qu'il était proche d'un transfert vers le championnat marocain ces derniers jours.



Vozinha était entré dans des négociations avancées avec la Renaissance de Berkane, selon ce qu'a rapporté le site « Globo Esporte » citant le journaliste Rafael Bozio, qui a précisé que le club marocain cherchait à parvenir à un accord sur les derniers détails de la signature du gardien.

L'intérêt de la Renaissance de Berkane pour Vozinha s'inscrivait dans le cadre des démarches du club pour renforcer ses rangs, en parallèle de ses négociations avec l'entraîneur Bubista, le directeur technique de la sélection du Cap-Vert, qui a mené l'équipe en Coupe du monde.

Colo-Colo avait annoncé auparavant l'engagement de Vozinha, et le club chilien avait publié une photo du gardien sur ses comptes officiels, accompagnée de la phrase : « Bienvenue, nous t'attendons au stade Monumental. »

Mais le transfert a connu une phase d'incertitude ces derniers jours, après que l'arrivée du gardien au Chili a été reportée à plus d'une reprise, ce qui a ouvert la porte à un éventuel changement de destination et à un transfert vers la Renaissance de Berkane.

Selon les rapports précédents, Vozinha attendait l'offre officielle du club marocain avant de prendre sa décision finale concernant son avenir, mais l'apparition du gardien désormais en route vers le Chili pour finaliser son transfert à Colo-Colo, selon Fabrizio Romano, indique que son transfert vers le championnat marocain pourrait s'être effondré ou éloigné de sa concrétisation.

L'arrivée de Vozinha au Chili et la finalisation des formalités de son transfert à Colo-Colo demeurent le développement le plus marquant dans l'avenir du gardien chevronné, alors qu'il y a quelques jours seulement il semblait en route pour vivre une nouvelle expérience dans le championnat marocain.