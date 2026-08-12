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Photo : le Real Madrid dévoile officiellement son troisième maillot

Deportivo de A Coruna vs Real Madrid
Deportivo de A Coruna
Real Madrid
Jeux d'amitié des clubs
Espagne

Le maillot est doté d'une technologie d'absorption de l'humidité.

Le Real Madrid a officiellement dévoilé le troisième maillot du club merengue, ce mercredi, avant le coup d'envoi de la nouvelle saison 2026-2027.

Le Real Madrid entamera sa saison le samedi 22 août, face à l'Espanyol lors de la première journée du championnat espagnol.

La nouvelle tenue du Real Madrid se distingue par une couleur rose éclatante avec des détails blancs sur un col en V, les manches, les trois bandes, le logo de l'équipementier « Adidas » et l'écusson du Real Madrid. Son design intègre également des motifs géométriques inspirés de l'artisanat d'Amérique latine, selon le média « Foot Mercato ».

À travers cette nouvelle tenue, le Real Madrid entend mettre en avant le lien qui unit ses supporters à travers le monde, ainsi que la passion qui transcende les frontières et les cultures.

Le maillot se distingue également par la technologie « Climacool » d'Adidas, conçue pour absorber l'humidité, ainsi que par des tissus légers dotés d'une technologie tridimensionnelle offrant un meilleur ajustement.

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Deportivo de A Coruna crest
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