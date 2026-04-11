Les joueurs du FC Barcelone n’en revenaient pas lorsque l’arbitre a annulé un but de leur équipe lors du match contre l’Espanyol, finalement remporté 4-1 par le Barça lors de la 31^e journée de Liga.

Ferran Torres, auteur d’un doublé ce soir, a même frôlé le hat-trick, mais son troisième but a été refusé pour hors-jeu.

À la 55^e minute, Lamine Yamal a centré depuis le côté droit, Erik García a prolongé de la tête et Torres a conclu l’action en poussant le ballon au fond des filets.

L’arbitre assistant signale toutefois un hors-jeu, confirmation donnée après consultation de la vidéo, bien que les images ne clarifient pas définitivement la décision.

Selon Mundo Deportivo, la réaction de l’entraîneur Hansi Flick sur le banc, après avoir visionné les images, résume tout.

Elle précise : « Flick joignait les doigts comme pour signifier que le hors-jeu signalé contre Éric Garcia était à peine perceptible. »

L’animation du système semi-automatique de détection des hors-jeu, diffusée à l’écran, n’a pas dissipé le doute, bien au contraire.

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