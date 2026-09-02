Photo : la raison de la présence de Yamal à Paris

Lamine Yamal a inscrit deux buts en 3 matches disputés cette saison avec Barcelone, confirmant ainsi que le joueur de 19 ans sera de nouveau l'un des noms à prendre en compte cette saison.

Yamal se prépare à affronter Valence, avec son équipe catalane, dimanche prochain, lors de la quatrième journée de Liga, mais il a réussi à profiter d'une courte période de repos pour voyager.

Le site Foot Mercato a rapporté que Yamal s'est rendu dans la capitale française, où il a eu l'occasion de profiter de l'ambiance parisienne, comme il l'a montré sur ses comptes de réseaux sociaux.

Cette destination sera de nouveau familière à Yamal dans quelques semaines, puisque Barcelone se rendra au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain, le 20 octobre, dans le cadre de la Ligue des champions.

Barcelone a entamé la défense de son titre de champion de Liga en s'imposant lors des 3 premières journées, aux dépens d'Elche, de l'Athletic Bilbao et du Rayo Vallecano.

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