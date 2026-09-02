Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Traduit par

Photo : la raison de la présence de Yamal à Paris

FC Valence vs FC Barcelone
FC Valence
FC Barcelone
LaLiga
L. Yamal
Espagne
France

Yamal se rend dans la capitale française : pour quelle raison ?

Lamine Yamal a inscrit deux buts en 3 matches disputés cette saison avec Barcelone, confirmant ainsi que le joueur de 19 ans sera de nouveau l'un des noms à prendre en compte cette saison.

Yamal se prépare à affronter Valence, avec son équipe catalane, dimanche prochain, lors de la quatrième journée de Liga, mais il a réussi à profiter d'une courte période de repos pour voyager.

Le site Foot Mercato a rapporté que Yamal s'est rendu dans la capitale française, où il a eu l'occasion de profiter de l'ambiance parisienne, comme il l'a montré sur ses comptes de réseaux sociaux.

Cette destination sera de nouveau familière à Yamal dans quelques semaines, puisque Barcelone se rendra au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain, le 20 octobre, dans le cadre de la Ligue des champions.

Barcelone a entamé la défense de son titre de champion de Liga en s'imposant lors des 3 premières journées, aux dépens d'Elche, de l'Athletic Bilbao et du Rayo Vallecano.

LaLiga
FC Valence crest
FC Valence
VAL
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google