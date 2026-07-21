Photo : comme une autre personne ! Le visage de Vinicius transformé après une chirurgie esthétique

La star brésilienne Vinicius Junior, joueur du Real Madrid, a suscité une vague de polémiques et d'interrogations sur les réseaux sociaux après être apparu avec des traits du visage complètement différents de ceux qu'il affichait lors de sa participation à la phase finale de la Coupe du monde 2026, dont il a fait des adieux précoces avec la Seleção.

Le journal américain à grand tirage « New York Post » a révélé que le célèbre ailier brésilien avait subi une opération de chirurgie esthétique ciblant la zone du menton, ce qui a provoqué une transformation notable de ses traits par rapport aux photos prises lors de sa participation à la dernière compétition mondiale.

Le journal américain a repris du site brésilien « TMC », spécialisé dans les actualités des célébrités, des détails précis sur l'opération, indiquant que Vinicius Junior s'était rendu dans une clinique médicale spécialisée de la ville brésilienne de Goiânia, où le docteur Alessandro Alarcão, célèbre dermatologue et médecin esthétique, lui a réalisé une opération d'harmonisation et de redéfinition des traits du menton à l'aide de techniques modernes.

Cette chirurgie esthétique repose, selon les rapports médicaux qui circulent, sur l'injection de substances spéciales utilisées pour sculpter les traits du visage et les remodeler en fonction du souhait du patient. Dans le cas de la star du Real Madrid, l'objectif principal était de faire ressortir la zone du menton de manière plus nette et marquée, ce qui l'a poussé à prendre la décision de se soumettre à cette intervention esthétique.

L'apparition de Vinicius Junior avec ses nouveaux traits est survenue quelques semaines seulement après l'élimination décevante de la sélection brésilienne de la Coupe du monde 2026, où la Seleção est tombée face à la sélection norvégienne montante sur le score de deux buts à un en huitièmes de finale, une cruelle surprise qui a mis fin aux rêves du Brésil de décrocher le sixième titre de son histoire.

Malgré cette élimination précoce, Vinicius Junior a affiché des performances individuelles remarquables durant sa participation à la compétition mondiale, réussissant à faire trembler les filets à 4 reprises. Mais la sortie surprise de la sélection de son pays l'a privé de la possibilité de poursuivre sur sa lancée et de disputer sérieusement le titre de meilleur buteur, qui était à sa portée.

Les spéculations sur le changement survenu dans les traits du joueur brésilien ont débuté après la publication par son ex-petite amie, Virginia Fonseca, d'une publication sur son compte officiel du réseau social « Instagram » lundi dernier, où l'on voyait le duo ensemble dans une salle de sport. Les internautes y ont remarqué une différence évidente dans la forme du visage de la star brésilienne.