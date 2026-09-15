Photo : Al Ain a-t-il délibérément cherché à se moquer de Cristiano Ronaldo ?

Le compte officiel du club émirati d'Al Aïn a surpris tout le monde sur la plateforme « X » par un geste remarqué à la suite de la large victoire face à Al Nassr sur le score de quatre buts à zéro, lors du match qui a opposé les deux équipes dans le cadre de la première journée de la Ligue des champions d'Asie élite.

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La rencontre a été marquée par une scène qui a suscité une vive polémique, après la chute de Cristiano Ronaldo dans la surface de réparation d'Al Aïn lors de l'une de ses tentatives offensives, sans contact évident avec l'un des joueurs de la formation émiratie, la séquence se propageant rapidement sur les réseaux sociaux.

L'incident a provoqué une forte réaction parmi les supporters d'Al Nassr, notamment en raison de sa large diffusion, tandis que les supporters d'Al Aïn ont abordé la scène de manière ironique, tirant parti de la chute de la star portugaise lors du match qui s'est soldé par une victoire historique de l'équipe émiratie.

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Après le match, le compte officiel du club d'Al Aïn a publié une photo de Ronaldo au moment de sa chute dans la surface de réparation, dans une allusion qui semblait ironique à la séquence qui a fait polémique, l'accompagnant d'un commentaire laconique dans lequel il déclarait : « La pelouse d'Al Aïn est irrésistible, semble-t-il. »

Les internautes ont largement réagi à la publication d'Al Aïn : certains y ont vu un simple commentaire ironique sur une action survenue durant le match, tandis que d'autres ont estimé que le choix de la photo de Ronaldo en particulier et le commentaire de cette manière portaient un message provocateur à l'encontre de la star portugaise et des supporters d'Al Nassr.

Cette raillerie est intervenue lors d'une soirée extrêmement difficile pour Ronaldo et ses coéquipiers, après qu'Al Aïn a réussi à faire tomber Al Nassr sur le score de quatre buts à zéro, dans un match au cours duquel l'équipe émiratie a imposé sa supériorité, tandis que la formation saoudienne a souffert de problèmes évidents sur les plans défensif et offensif.