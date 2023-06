Phill Neville remercié par l'Inter Miami

Phil Neville a été licencié par l'Inter Miami après une série de mauvais résultats qui l'a fait glisser vers la dernière place de la Conférence Est.

Le club a annoncé le départ de l'ancien défenseur de Manchester United, nommé en 2021, après la défaite contre les Red Bulls. Ce résultat signifie que le club n'a pris que 15 points en 15 matches et n'a gagné qu'un seul de ses cinq derniers matches.

Les supporters ont exprimé leur mécontentement à l'égard de la gestion de Neville cette saison et ont même hué son fils lorsqu'il est entré en jeu en fin de match mercredi. Le couperet est maintenant tombé, et le club, fondé en 2021 et soutenu par David Beckham, est à la recherche d'un nouvel entraîneur.

Beckham a rendu hommage à Neville dans un communiqué annonçant le limogeage : "Phil a apporté une réelle contribution à la culture de notre club grâce à ses qualités de leader et à ses connaissances en tant qu'entraîneur. Parfois, dans ce sport, nous devons prendre les décisions les plus difficiles et malheureusement, nous pensons que le moment est venu de faire un changement. Je tiens à remercier personnellement Phil pour son travail acharné, sa passion pour notre club et son intégrité en tant que personne."

Le club affrontera DC United samedi soir avant de recevoir Birmingham en quart de finale de l'US Open Cup.