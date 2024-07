Phil Foden, l'accusation grave

Foden a réfuté les affirmations selon lesquelles il ne voulait pas tirer le penalty lors de de Angleterre - Suisse en quart de finale de l'Euro.

Les Three Lions n'ont pas encore fait feu de tout bois à l'Euro 2024, mais ils ont réussi à atteindre une troisième demi-finale dans un tournoi majeur sous l'ère Gareth Southgate après avoir éliminé la Suisse en quarts de finale aux tirs au but. Bien que leur performance tout au long du match ait été inférieure à la moyenne, les cinq tireurs anglais ont trouvé le chemin des filets lors de la séance de tirs au but, tandis que Jordan Pickford a arrêté la frappe de Manuel Akanji pour assurer la qualification de l'équipe pour les demi-finales.

Juste après la victoire aux tirs au but, une partie des supporters a spéculé sur les médias sociaux que Phil Foden ne voulait pas tirer un penalty et a donc été remplacé par Trent Alexander-Arnold - l'un des héros de la séance de tirs au but de l'Angleterre - pendant la prolongation. Alexander-Arnold a également été entendu en train de suggérer qu'un de ses coéquipiers avait hésité à tirer. La star de Manchester City a maintenant abordé la question en affirmant qu'il aurait volontiers tiré un penalty si on le lui avait demandé, mais qu'il estimait qu'il y avait des tireurs de penalty plus compétents que lui dans l'équipe de Southgate.

S'adressant à talkSPORT, Foden a déclaré : "J'en aurais tiré un si j'étais encore sur le terrain, mais je pense qu'il y a des joueurs qui en tirent régulièrement pour leur club et qu'il est donc logique qu'ils le fassent. Je pense que c'est ce que Gareth a fait, en mettant les meilleurs tireurs de penalties sur le terrain. Je suis heureux qu'il l'ait fait, car cela a joué en notre faveur.

"J'ai l'impression que c'est une question de confiance, si vous croyez que vous allez marquer, vous pouvez certainement être un tireur de penalty. Comme je l'ai dit, cela ne m'aurait pas dérangé d'en tirer un si j'étais encore sur le terrain, mais il y a probablement de meilleurs tireurs de penalty que moi.

L'équipe de Southgate espère maintenant prendre le dessus sur les Pays-Bas de Ronald Koeman à Dortmund mercredi et se qualifier pour sa deuxième finale consécutive du Championnat d'Europe.