"Phénoménal", Un ancien adversaire de Cristiano Ronaldo s'incline

Il a remporté le titre de Premier League à Old Trafford, ainsi que la première de ses cinq Ligues des champions et plusieurs Ballons d'Or.

Il a rejoint le Real Madrid en 2009 et est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club, inscrivant 450 buts en 438 matchs pour le géant de la Liga. Ronaldo a également atteint la barre des 100 buts avec la Juventus, géant de la Serie A.

Plus de 100 buts ont été marqués au Moyen-Orient avec Al-Nassr, et il a signé un nouveau contrat avec le club jusqu'en 2027. Ronaldo, qui compte 226 sélections, devrait mener son pays lors de la Coupe du monde l'été prochain.

On a suggéré qu'il pourrait jouer bien au-delà des deux prochaines années, dans sa quête des 1 000 buts en carrière et de l'opportunité de jouer aux côtés de son fils aîné, Cristiano Jr. Si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que rien n'est impossible avec Ronaldo.

Qu'est-ce qui rend Ronaldo si spécial ? Un ancien adversaire nous l'explique.

Ceux qui ont eu la chance de fouler la même pelouse que CR7 au fil des années ont pu constater de près son talent exceptionnel. L'ancien attaquant de Nottingham Forest, West Ham et Aston Villa, Harewood, fait partie de ceux-là.

Interrogé par GOAL, en partenariat avec William Hill, sur la possibilité de prédire le succès de Ronaldo dès ses débuts en Angleterre, il a déclaré : « Oui, à 100 %. On le voyait déjà en jouant contre lui, car ses statistiques à Manchester United laissaient présager qu'il deviendrait le joueur qu'il est aujourd'hui.

« Son professionnalisme, sa façon de jouer, le fait qu'il soit encore en activité à 40 ans, c'est phénoménal. Ses performances sont exceptionnelles, quel joueur ! On voit son dévouement. Il prend son entraînement et son jeu très au sérieux. C'est une machine. C'est le genre de personne dont on peut dire à son fils : "Regarde ce qu'il fait, de quoi il est capable." »

Si Harewood a été impressionné par les performances de Ronaldo, son ancien coéquipier à Manchester United, Danny Simpson, a récemment expliqué à GOAL pourquoi les Red Devils avaient dû façonner CR7 en superstar. Il a déclaré : « Si vous m'aviez dit qu'à plus de 40 ans, il était toujours aussi performant, non seulement en Arabie Saoudite, mais aussi en équipe nationale, je n'aurais jamais cru ça possible. Il est toujours aussi en forme. Certes, son jeu a évolué. Mais l'aurais-je jamais imaginé aussi incisif devant le but à cet âge-là ? Non.

« Un été, après une période d'inactivité, il est revenu métamorphosé : il était tout simplement impressionnant ! On se demandait ce qu'il avait bien pu manger. Je pense qu'il avait compris, vu son métier, qu'il allait se faire tacler, bousculer, alors il travaillait tous les jours ses chevilles et son équilibre à la salle de sport. Il est revenu plus fort.

« Il ne faut surtout pas le sous-estimer ! Il fait tout ce qu'il faut, à commencer par son alimentation lorsqu'il était jeune. » Il avait un chef privé et on se disait : « Un chef privé ? Pourquoi as-tu un chef privé ? » Il a commencé à prendre soin de lui, à travailler son sommeil, à prendre des bains de glace pour récupérer, et il continue encore aujourd'hui.