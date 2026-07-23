Phase d'attente : le Barça annonce le diagnostic de la blessure de De Jong

Le FC Barcelone a officiellement annoncé, ce jeudi, le diagnostic final de la blessure de son milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong, contractée lors de sa participation avec la sélection de son pays à la Coupe du monde.

De Jong avait quitté le rassemblement de la sélection néerlandaise sur blessure, ce qui l'a contraint à manquer le début de la nouvelle saison avec le club catalan.

Le FC Barcelone a précisé, dans un communiqué officiel publié sur son compte de la plateforme « X », que les examens médicaux auxquels le joueur s'est soumis ont confirmé une déchirure du ligament latéral du genou droit.

Le club a ajouté dans son communiqué : « Il a été convenu que le joueur poursuive son traitement ainsi qu'un suivi médical rigoureux, en fonction de l'évolution de son état au cours des prochaines semaines. »

Le FC Barcelone n'a pas précisé dans son communiqué la durée officielle de l'absence de De Jong sur les terrains, mais le journal espagnol « Sport » a indiqué que l'international néerlandais serait absent pour une période supérieure à quatre mois.