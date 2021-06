Petite alerte pour Griezmann

L’attaquant français ne s’est pas entrainé ce jeudi avec le reste du groupe. Il souffre d’un souci au mollet.

Karim Benzema n’est pas le seul joueur tricolore à être amoindri physiquement en ce moment. C’est aussi le cas d’Antoine Griezmann, son compère de l’attaque.

Selon une information divulguée par Le Parisien, le Mâconnais n’a pas pu participer à la séance collective du jour. Et pour cause ; il est en délicatesse avec un mollet. Il souffrirait plus exactement d’une contusion.

Ce genre de blessure n’est généralement pas très grave, mais ce n’est pas vraiment rassurant alors que dans cinq jours se présente le premier match de l’Euro face à l’Allemagne.

Griezmann s’est contenté d’un travail en salle

Ce jeudi, et après avoir accueilli le président de la république Emmanuel Macron au château de Clairefontaine avec le reste de ses coéquipiers, « Grizou » s’est contenté d’un travail en salle pendant que le reste des troupes étaient sur le terrain pour une session complète.

Pour rappel, Griezmann s’est montré très en forme lors des deux matches de préparation des Bleus. Il avait été buteur contre le Pays de Galles et la Bulgarie. Dans un entretien accordé à L’Equipe, publié ce jeudi, il a fait part de son excitation à l’idée de disputer sa quatrième compétition majeure avec son pays. Pourvu que ses plans ne soient pas contrariés par un pépin physique.