Peter Bosz, l’entraîneur du PSV, a dévoilé sa composition pour le déplacement sur la pelouse d’Excelsior. Joey Veerman et Sergiño Dest sont titulaires et vont disputer leurs premières minutes de la saison en Eredivisie. La recrue Kodai Sano débute sur le banc. Le match à Rotterdam commence à 20 heures et sera diffusé en direct sur ESPN 2.

Matej Kovár gardera les buts du PSV, dont la défense sera composée de Dest, Ryan Flamingo, Armando Obispo et Mauro Júnior.

Comme Dest, Veerman fait son retour après une suspension. Le natif de Volendam, lié au Borussia Dortmund, formera le milieu de terrain avec Paul Wanner et un Guus Til positionné plus haut.

À gauche de l’attaque, Ruben van Bommel devra apporter du danger, tandis qu’Ivan Perisic sera aligné sur le côté droit. Ricardo Pepi occupera la pointe.

Le retour de Dest et Veerman se fait aux dépens de Noah Fernández et Sven Mijnans, qui n’ont pas non plus pu empêcher les Eindhovenois de laisser échapper des points dès la première journée contre Fortuna Sittard (2-2). Excelsior s’est imposé avec autorité 4-0 contre le SC Cambuur.

Composition d’Excelsior : Van Gassel ; Widell, Meissen, Plug, Janssen ; Hartjes, Yegoian, Van Vianen ; Silva Timas, Garden, Sliti.

Composition du PSV : Kovár ; Dest, Flamingo, Obispo, Mauro Júnior ; Wanner, Til, Veerman ; Perisic, Pepi, Van Bommel.







