Peter Bosz obtient gain de cause : deux recrues de tout premier plan arrivent au PSV

Ce n’est plus qu’une question de temps avant que Kodai Sano et Filip Kostic puissent se dire joueurs du PSV. C’est ce que montrent des images du journaliste transferts Mounir Boualin, présent à Eindhoven ce mercredi.

Il s’agit donc d’une journée importante sur le marché des transferts pour le PSV. Boualin était d’ailleurs déjà tôt sur place à l’Anna TopSupport, à Eindhoven.

C’est là que les possibles renforts du PSV passent toujours leur visite médicale, avant de pouvoir signer leur contrat.

Sano, 22 ans, qui arrive du NEC pour un peu moins de 15 millions d’euros, est arrivé vers 10 heures.

Deux heures plus tard, Filip Kostic, 33 ans, s’est lui aussi présenté. Il était libre depuis un mois après la fin de son contrat à la Juventus.

Peter Bosz obtient donc gain de cause plus tard ce mercredi avec deux recrues de tout premier plan pour l’Eredivisie VriendenLoterij.

Plus tôt lors de ce mercato, le directeur technique Earnest Stewart avait fait venir le milieu de terrain Sven Mijnans au Philips Stadion. Il est arrivé en provenance de l’AZ pour 13 millions d’euros.