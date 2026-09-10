Peter Bosz : « Les gens ont une image particulière de lui, mais quel garçon adorable ! »

Peter Bosz a partagé dans une masterclass sur Omroep Brabant une anecdote marquante sur Noa Lang. L’entraîneur du PSV évoque un aspect de l’attaquant que, selon lui, très peu de gens connaissent.

« C’est vraiment une belle histoire, assez particulière, commence Bosz. Les gens ont une image assez spéciale de Noa. Mais qu’est-ce que c’est un garçon adorable ! Un garçon adorable, vraiment. »

Bosz fait ensuite référence à l’arrivée de Malik Tillman au PSV à l’été 2023. « Je n’ai encore jamais connu dans ma vie un garçon aussi timide que Malik Tillman. Quand on lui parle, il regarde le sol. Tellement timide. »

« Au bout de deux semaines, je l’ai fait venir pour lui demander comment il allait et s’il se plaisait. Avec qui il traînait ? Et là, il m’a dit : “J’ai été invité chez Noa.” »

Quand Bosz a alors réagi avec une agréable surprise, Tillman a poursuivi. « Il a dit : “Oui, il avait fait venir un coiffeur et on s’est tous fait couper les cheveux là-bas”. C’est le genre de chose que fait Noa, et c’est formidable ! Moi, je trouve ça beau », confie Bosz.

Lang a été vendu l’été dernier pour 25 millions d’euros à Naples, où il est désormais de retour après une période de prêt à Galatasaray. Mercredi, il ne figurait pas dans le groupe en raison d’une suspension disciplinaire, même si tout serait désormais rentré dans l’ordre.

Tillman a lui aussi quitté le PSV l’été dernier. Il a été transféré pour 35 millions d’euros au Bayer Leverkusen, où il est toujours à la recherche de sa meilleure forme.