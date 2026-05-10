Peter Bosz laisse Joey Veerman sur le banc et offre une place de titulaire à Sergiño Dest

Le PSV et Peter Bosz s’apprêtent à disputer leur dernier match à l’extérieur de la saison, sur la pelouse des Go Ahead Eagles. L’entraîneur champion, malgré plusieurs absences, a dévoilé le onze de départ qui débutera à l’Adelaarshorst.

Matej Kovar gardera les buts à Deventer. Sergiño Dest, de retour de blessure après quelques minutes contre l’Ajax, sera aligné à gauche de la défense, tandis que Kiliann Sildillia occupera le côté droit. Au cœur de la défense, Ryan Flamingo et Yarek Gasiorowski formeront la charnière centrale.

Au milieu, Bosz crée une petite surprise : Paul Wanner, Guus Til et Noah Fernandez forment le trio axial face au vainqueur de la Coupe de la saison dernière, tandis que Joey Veerman commence sur le banc.

Ivan Perišić, de retour de suspension, retrouve le couloir gauche, tandis que Dennis Man occupe l’aile droite et que Ricardo Pepi évolue en tant que meneur de jeu. Les Eindhovenais visent un total de 81 points en Eredivisie.

Composition du Go Ahead Eagles :

Composition du PSV : Kovar ; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Dest ; Fernandez, Wanner, Til ; Bajraktarevic, Pepi, Perisic.