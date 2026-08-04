« Peter Bosz est sous pression en interne au PSV. Il ne terminera pas la saison. »

Chris Woerts s’attend à ce que Peter Bosz n’aille pas au terme de la saison avec le PSV. Il estime que « l’effet s’est dissipé » et que l’entraîneur à succès du club d’Eindhoven sera bientôt licencié.

Lundi soir, dans Nieuws van de Dag, il a été question de la situation du PSV. Le club d’Eindhoven n’a pas encore été très actif sur le marché des transferts et, dimanche dernier, le club brabançon a lourdement chuté lors du match pour le Johan Cruijff Schaal (4-0 contre l’AZ).

Woerts prévoit de gros problèmes pour Bosz cette saison. « Bosz aurait dû devenir le nouveau sélectionneur, mais maintenant il court derrière les faits. Après dimanche, il est sous pression en interne au PSV. S’il continue à obtenir de telles performances, il ne terminera pas la saison. »

Bram Moszkowicz, également présent dans l’émission, juge cette suggestion ridicule. « On ne peut quand même pas dire ça sur la base d’un seul match ? », rétorque l’avocat.

« Non, c’est davantage la mentalité. La composition d’un tel groupe… Il entame maintenant sa quatrième année. C’est très long pour un entraîneur. En général, l’effet s’est alors dissipé », affirme Woerts.

« Je connais très bien Peter. J’ai travaillé avec lui à Feyenoord. C’est un homme très sympathique et un bon analyste, mais il est maintenant depuis trop longtemps au PSV », conclut le spécialiste du marketing sportif.



