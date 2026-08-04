Goal.com
En direct€50
imago-sport-1080654083.jpgPro Shots
Bart DHanis

Traduit par

« Peter Bosz est sous pression en interne au PSV. Il ne terminera pas la saison. »

PSV

Chris Woerts s’attend à ce que Peter Bosz n’aille pas au terme de la saison avec le PSV. Il estime que « l’effet s’est dissipé » et que l’entraîneur à succès du club d’Eindhoven sera bientôt licencié.

Lundi soir, dans Nieuws van de Dag, il a été question de la situation du PSV. Le club d’Eindhoven n’a pas encore été très actif sur le marché des transferts et, dimanche dernier, le club brabançon a lourdement chuté lors du match pour le Johan Cruijff Schaal (4-0 contre l’AZ).

Woerts prévoit de gros problèmes pour Bosz cette saison. « Bosz aurait dû devenir le nouveau sélectionneur, mais maintenant il court derrière les faits. Après dimanche, il est sous pression en interne au PSV. S’il continue à obtenir de telles performances, il ne terminera pas la saison. »

Bram Moszkowicz, également présent dans l’émission, juge cette suggestion ridicule. « On ne peut quand même pas dire ça sur la base d’un seul match ? », rétorque l’avocat.

« Non, c’est davantage la mentalité. La composition d’un tel groupe… Il entame maintenant sa quatrième année. C’est très long pour un entraîneur. En général, l’effet s’est alors dissipé », affirme Woerts.

Eredivisie
PSV crest
PSV
PSV
Fortuna Sittard crest
Fortuna Sittard
SIT

« Je connais très bien Peter. J’ai travaillé avec lui à Feyenoord. C’est un homme très sympathique et un bon analyste, mais il est maintenant depuis trop longtemps au PSV », conclut le spécialiste du marketing sportif.


Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google