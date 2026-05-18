Peter Bosz confirme avoir échangé avec Jordi Cruyff : « Il m'a dit : ... »

Jordi Cruijff n’a pas approché Peter Bosz pour le poste d’entraîneur de l’Ajax, a confirmé le technicien lui-même lors de l’émission « Studio Voetbal » de la NOS.

Interrogé par le présentateur Sjoerd van Ramshorst, l’entraîneur du PSV a confirmé : « Jordi Cruijff a-t-il tenté de sonder prudemment votre intérêt ces derniers mois, pour savoir si vous souhaitiez y réfléchir ? » Bosz a répondu sans détour : « Non. »

« Il m’a dit : je ne l’ai pas fait exprès, car je vois que tu te sens bien au PSV. Donc, il ne l’a pas fait. » Bosz a d’ailleurs prolongé de deux ans son contrat avec le club néerlandais, où il a fêté cette année son troisième titre de champion.

Un temps évoqué pour prendre les rênes de la sélection néerlandaise, il semble désormais que cette option soit écartée. La KNVB n’a pas encore fixé son choix concernant l’après-Coupe du monde avec Ronald Koeman, souhaitant d’abord évaluer la phase finale.

Interrogé sur une éventuelle approche de Nigel de Jong après la Coupe du monde, Bosz anticipe de rester en place : « Aucun accord n’a été pris dans ce sens et ce n’est pas prévu, comme on dit. En principe, cela n’arrivera pas ; je me sens extrêmement bien au PSV et ce n’est pas un hasard si j’ai prolongé mon contrat de deux ans. »

Interrogé par Rafael van der Vaart, Bosz admet toutefois que le poste de sélectionneur représenterait un « travail de rêve ». « C’est vraiment quelque chose d’exceptionnel », confie-t-il. Van der Vaart enchaîne : « On se connaît, on aime profiter de la vie et, comme sélectionneur, c’est possible parce qu’on n’a à se présenter qu’une fois de temps en temps. »

Arno Vermeulen s’interroge : Bosz aurait-il changé d’approche si la KNVB avait annoncé plus tôt la départ de Koeman après la Coupe du monde, quel qu’en soit le résultat, et avait alors directement sollicité l’entraîneur du PSV ?

« Dans ce cas, j’y aurais certainement réfléchi sérieusement », répond Bosz d’un ton affirmatif. « Mais bon. Cela n’a jamais été évoqué et la KNVB est tout à fait dans son droit. Mais je ne peux pas attendre cela. »