Perez vraiment sidéré par ce club d’Eredivisie

Kenneth Perez a regardé dimanche avec une stupéfaction croissante le FC Utrecht, complètement corrigé à domicile par le PSV et battu 1-6. Aux yeux de l’analyste, c’en était même « pitoyable » de voir l’équipe d’Anthony Correia à l’œuvre.

« C’est vraiment pitoyable de regarder le FC Utrecht », soupire Perez lors de son analyse dans Dit was het Weekend sur ESPN. « Je crois que Correia est un bon entraîneur. Mais les joueurs ne savent tout simplement vraiment pas ce qu’ils doivent faire. »

Selon Perez, il règne au FC Utrecht un manque total de cohésion dans cette première phase de la saison. « On dirait qu’ils se promènent tous avec la tête pleine de consignes et qu’ils doivent faire des choses qu’ils n’ont pas souvent faites. La relance par exemple, c’en est risible. »

« Personne ne bouge les uns par rapport aux autres au FC Utrecht. Ça aurait pu être bien pire encore. Je me suis dit : arrêtez ça, s’il vous plaît. Après seulement dix-sept minutes de jeu, ils se sont mis à jouer de longs ballons vers Dani de Wit. Cela n’a pas aidé, mais au moins, tu ne facilites pas la tâche du PSV à ce point-là », a constaté l’ancien milieu de terrain, qui a vu qu’il n’a jamais été question d’un duel serré à De Galgenwaard.

« Le FC Utrecht était impuissant offensivement, dramatique défensivement et le milieu de terrain était totalement incapable de mettre la moindre pression sur l’adversaire. Ils travaillent probablement dur. Mais cela a très peu à voir avec un candidat au subtop », ajoute un Perez très surpris.

Karim El Ahmadi a vu Correia obtenir des succès avec cette manière de jouer à Telstar. « Mais au FC Utrecht, la pression est différente. On le voit aussi chez les supporters. Les joueurs commencent alors aussi à afficher un comportement différent, parce que cette pression est tout simplement plus grande. »

« Je l’ai moi-même vécu au FC Twente. Là-bas, tout le monde semblait toujours libre. Puis je suis allé à Feyenoord et j’avais l’impression de ne plus rien savoir faire du tout », a déclaré l’ancien milieu de terrain du club phare de Rotterdam.