Kenneth Perez éprouve des sentiments mitigés à l’égard de Calvin Stengs. Le consultant d’ESPN apprécie régulièrement les qualités du meneur de jeu de 27 ans de l’AZ, mais s’agace en même temps des moments de nonchalance dans son jeu.

« Avec Stengs, j’ai un peu une relation amour-haine, parce que je le trouve vraiment beau à voir jouer », déclare Perez dans Dit was het Weekend. « Il peut faire des choses qui te font penser : d’où ça sort ? Mais il fait aussi des choses qui te font penser : comment c’est possible ? »

Perez évoque ainsi la grosse occasion de Stengs contre Willem II. L’attaquant a eu, alors que l’AZ menait 1-0, une excellente opportunité d’aider davantage son équipe, mais il a tiré largement au-dessus à bout portant. L’AZ a laissé échapper son mince avantage en fin de match et a ainsi perdu deux points précieux contre Willem II.

« Sur cette occasion, il la joue avec tellement de nonchalance. C’est si médiocre », juge Perez. « S’il la met, ça fait 2-0 et Willem II est obligé de se découvrir un peu plus. Là, tu obtiens probablement aussi davantage d’espaces et tu peux creuser l’écart. »

Selon Perez, Stengs fait en même temps beaucoup de choses de grande valeur pour l’AZ. « Il fait énormément de bonnes choses. Il lève la tête, il a le sens du collectif, mais ce genre d’occasions, il faut tout simplement les mettre. Après ça, le match est plié. »

Perez estime qu’un joueur avec les qualités de Stengs devrait en réalité évoluer à un niveau supérieur. « Ses blessures l’ont évidemment freiné, mais un joueur avec ses qualités ne devrait pas jouer à l’AZ à 26 ou 27 ans. Un joueur de sa classe ne devrait en fait pas jouer à l’AZ aujourd’hui. »

Marciano Vink voit entre-temps émerger une question intéressante au milieu de terrain de l’AZ. Avec le retour de Jordy Clasie puis, plus tard, celui de Kees Smit, actuellement blessé, l’entraîneur Lee-Roy Echteld pourrait être confronté à des choix difficiles, car Dave Kwakman a lui aussi mérité sa place selon Vink.

« Tu ne vas pas mettre Clasie en 10 et Koopmeiners n’est pas un numéro 10, donc qui sera choisi ? », s’interroge Vink. « Tu peux y mettre Stengs, mais alors il faut en laisser un de ces trois-là sur le banc. Au final, il se peut peut-être que Kwakman en fasse les frais quand Kees Smit reviendra, et je trouverais vraiment cela éternellement dommage. Ce garçon a montré lors des trois ou quatre premiers matches qu’il a vraiment sa place dans cette équipe. »