Dans une ambiance enthousiaste au sein de la cité sportive du Real Madrid, le club merengue a présenté sa dernière recrue défensive, le Français Ibrahima Konaté, nouveau joueur des rangs de l'équipe venu renforcer la ligne défensive pour la nouvelle saison.

Le président Florentino Pérez a accueilli le défenseur français dans la salle de réunion principale, où s'est déroulée la cérémonie officielle de signature du contrat qui liera Konaté au club merengue pour les quatre prochaines saisons, jusqu'au 30 juin 2030.

À l'issue de la signature, le président Pérez a remis à la nouvelle recrue les cadeaux traditionnels du club, ainsi que le maillot blanc officiel floqué de son nom et du numéro 16 qu'il portera tout au long de son parcours avec les Merengues.

La cérémonie a été marquée par la présence remarquée du président d'honneur du club, José Martínez Pirri, soulignant l'importance de la transaction et la place du nouveau joueur au sein du projet du Real Madrid.

Konaté, qui s'est vu attribuer le maillot numéro 16, a reçu les cadeaux symboliques du club, à savoir une maquette miniature du stade Santiago-Bernabéu et une montre de luxe, en présence du président d'honneur du club, José Martínez Pirri.

Un transfert gratuit assorti d'un salaire colossal

Le Real Madrid a poursuivi sa politique récente sur le marché des transferts en recrutant des joueurs libres, Konaté ayant rejoint gratuitement le club après la fin de son contrat avec Liverpool, dans le sillage de Rüdiger, Alaba, Trent et Mbappé. Mais ce transfert gratuit est assorti d'un salaire colossal qui le place parmi les plus hauts salaires de l'équipe, puisqu'il percevra environ 22 millions d'euros par an en rémunération globale, ce qui sied à un défenseur international de son envergure.

Le recrutement de Konaté (27 ans) vient renforcer un poste qui a beaucoup souffert des blessures la saison dernière. C'est un défenseur central par excellence, qui joue du pied droit et n'a évolué à aucun autre poste depuis ses débuts professionnels. Il se distingue par une constitution physique robuste et une grande capacité dans les duels.

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Une lutte précoce avec Huijsen

Konaté n'attendra pas longtemps avant de passer son premier test, puisqu'il est désormais prêt à disputer le match de samedi prochain sur la pelouse du Cornellà-El Prat contre l'Espanyol, si Mourinho le juge opportun.

Rüdiger est un titulaire assuré dans les plans de l'entraîneur portugais, tandis que la lutte pour la deuxième place s'intensifie entre la nouvelle recrue Konaté et le jeune Huijsen, dans le premier véritable défi auquel sera confrontée la nouvelle défense du Real.