Pérez ouvre un nouveau front : les recettes du Real Madrid sont menacées

Dans un contexte de tension illustrant l’ampleur du désaccord sur l’avenir des projets sportifs du Real Madrid, la direction du club a publié un communiqué au ton très ferme pour annoncer son refus catégorique d’un accord commercial récemment conclu.

Le club estime que l’accord conclu entre la Liga F et la société Gasol16 Ventures, propriété de l’ex-star du basket Pau Gasol, hypothèque les recettes du championnat pour les vingt-cinq prochaines années et va à l’encontre des principes de durabilité et d’indépendance.

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, ce contrat – approuvé par les deux tiers des clubs professionnels – doit permettre un investissement de 55 millions d’euros sur les quatre prochaines années, dans le cadre d’un partenariat entre la société de Pau Gasol et Fortified Partners.

Mais ce qui a provoqué la colère du club madrilène, c’est la clause accordant à l’investisseur privé une part comprise entre 35 % et 49 % des recettes commerciales futures du championnat, et ce jusqu’en juin 2051.

Selon le communiqué, les clubs signataires percevront 40 millions d’euros en contrepartie de la cession d’une part substantielle de leurs recettes futures. La Ligue empochera 12 millions d’euros, dont 3 millions serviront à l’acquisition des droits à l’image d’un certain nombre de joueuses.

Le Real Madrid a rappelé que ce contrat « n’est pas compatible avec le modèle de développement du football féminin, fondé sur la durabilité, la transparence et l’autonomie totale des clubs ».

Le club insiste : le caractère facultatif de l’accord ne doit pas entraîner « un traitement inégalitaire ou des conséquences économiques et institutionnelles » pour les clubs qui restent en dehors.

Le communiqué souligne enfin un problème structurel concernant les clubs futurs : « Une décision aux répercussions économiques et administratives s’étendant sur 25 ans doit tenir compte non seulement des clubs actuellement participants et bénéficiaires d’un financement, mais aussi des clubs qui rejoindront la Liga F à l’avenir, lesquels seront tenus de se conformer au modèle adopté sans pour autant participer à la prise de décision ni bénéficier du financement initialement alloué. »

Le Real Madrid a conclu son communiqué en affirmant son respect pour la décision des clubs ayant rejoint l’initiative, tout en réitérant son engagement à œuvrer en faveur d’un « modèle équitable, durable et transparent qui favorise le développement du football féminin, comme notre club s’y est toujours employé jusqu’à présent ».

Par ce communiqué, le club madrilène ouvre un nouveau front dans le débat sur le financement et le développement du football féminin en Espagne, entre partisans d’un investissement privé à long terme et détracteurs craignant d’hypothéquer l’avenir du championnat pour les décennies à venir.