Kenneth Perez se félicite du choix définitif d’Ismael Saibari en faveur du Bayern Munich. Pour l’ex-milieu du PSV, le champion d’Allemagne, désormais dirigé par Vincent Kompany, constitue la destination idéale afin que l’international marocain poursuive sa progression vers le plus haut niveau.

« Génial ! Le Bayern Munich, mec. C'est exactement le genre de club où il pourra vraiment s'améliorer encore », déclare Perez à la NOS, se réjouissant pleinement du transfert imminent du joueur du PSV vers le champion de la Bundesliga.

« Quand le Bayern recrute un joueur, ce n’est pas pour le laisser sur le banc », souligne l’analyste danois. « Contrairement à ce qu’on voit souvent en Premier League, le club allemand vise son progression. Hier, contre le Brésil, il a joué en attaque, mais j’ai compris que le Bayern le voyait plutôt comme ailier gauche. Alors qu’au PSV, il évolue dans l’axe. »

Au PSV, Saibari évolue généralement juste derrière la ligne d’attaque. En raison des blessures de Ricardo Pepi, il a souvent occupé la surface de réparation la saison dernière, en alternance avec l’attaquant de circonstance Guus Til.

Selon Rik Elfrink de l’Eindhovens Dagblad, le transfert est entré dans sa phase finale ; le PSV pourrait toucher jusqu’à 55 millions d’euros.

Selon Elfrink, un accord de principe a été trouvé entre toutes les parties. Saïbari deviendra ainsi le joueur ayant rapporté le plus d’argent de l’histoire du PSV, dépassant Hirving Lozano, cédé à Naples pour 50 millions d’euros.

Il doit encore passer la visite médicale, tandis que les deux clubs finalisent les derniers détails. Âgé de 25 ans, le Marocain participe actuellement à la Coupe du monde et s’est illustré samedi soir contre le Brésil (1-1).