Pérez est convaincu que Modrić reviendra au Real Madrid

Florentino Pérez, président du Real Madrid, espère toujours voir le Croate Luka Modrić, milieu de terrain de l'AC Milan, revenir au Real cet été.

Son contrat avec le Milan AC expire le 30 juin : il n’a pas encore choisi entre activer l’option de prolongation d’une saison ou mettre un terme à sa carrière.

Selon Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, « le contrat de Luka Modrić avec Milan expire ce mois-ci. Depuis des mois, son intention a toujours été de rester avec les Rossoneri, car il est supporter de l’équipe avant d’être joueur à Milan. »

Il précise : « Modrić voulait rester à Milan et continuer à jouer, mais après la dernière journée, la défaite à domicile a tout bouleversé : l’entraîneur est parti, les directeurs sportifs aussi. Depuis, Luka se sent un peu désorienté. »

Il entretenait d’excellentes relations avec Massimiliano Allegri, désormais à Naples, et avec Igli Tare, le directeur sportif limogé. Luka doit donc maintenant décider de la suite à donner à sa carrière.

Il a ajouté : « Modrić veut désormais se concentrer sur la Coupe du monde, et après la Coupe du monde, il décidera de son avenir, mais il est vrai, comme le rapportent les médias espagnols, que le Real Madrid souhaite vivement le voir revenir au club dans un rôle différent lorsqu’il décidera de prendre sa retraite, que ce soit cet été après la Coupe du monde ou plus tard, peut-être en 2027 ou 2028.

Il précise : « Florentino Pérez et les principaux dirigeants du club ont déjà clairement indiqué en interne qu’ils souhaitent faire revenir Modrić, et Luka lui-même aimerait s’installer à Madrid pour son avenir personnel. »