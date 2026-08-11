« Perez à l'origine de la catastrophe ! » : 3 raisons qui ont poussé Rodri à refuser le Real Madrid

Le transfert de l'Espagnol Rodri vers le Barça se dirige vers ses dernières étapes, après que le milieu de terrain de Manchester City a tranché sur son avenir en faveur d'un départ vers le club catalan, alors que de nouveaux détails ont émergé sur les raisons qui l'ont poussé à fermer la porte au Real Madrid, bien que les négociations entre les deux parties aient atteint auparavant un stade avancé.

Selon les révélations du journaliste espagnol Ramón Álvarez de Mon sur sa chaîne YouTube, Rodri a tenu une réunion avec José Ángel Sánchez, le directeur général du Real Madrid, à l'issue de la Coupe du monde, et s'est montré ouvert durant cet entretien à l'idée de porter le maillot merengue, mais il a adressé trois critiques principales au club qui ont influé sur le cours des négociations, avant que le transfert ne capote définitivement par la suite.

Le retard dans la conclusion du transfert

La première réserve de Rodri concernait le retard du Real Madrid à agir pour le recruter, ainsi que les nombreuses fuites évoquant l'absence de volonté de Florentino Pérez, le président du club, de conclure le transfert dès le départ.

Le mouvement du Real Madrid vers le joueur est intervenu après s'être assuré de l'état de santé de son genou, en plus du niveau exceptionnel qu'il a affiché lors de la Coupe du monde, où il a remporté le prix du meilleur joueur du tournoi, ce qui a renforcé sa valeur technique et poussé le club à intensifier son intérêt pour un recrutement.

Des interrogations autour du projet du Real Madrid

Quant à la deuxième critique, elle était liée à l'image du projet sportif au sein du Real Madrid, Rodri ayant émis des réserves sur la manière dont le club a géré le dossier et sur le timing qu'il a choisi pour agir, ayant le sentiment que son recrutement n'était pas une priorité claire depuis le début.

Bien que les négociations aient atteint un stade avancé, ces remarques ont influé sur la conviction du joueur et l'ont rendu plus ouvert à l'étude des autres options qui se sont présentées à lui sur le marché des transferts.

« Les problèmes du vestiaire »

Le point le plus sensible dans les propos de Rodri, selon le même récit, concernait les rumeurs faisant état de problèmes au sein du vestiaire du Real Madrid.

Álvarez de Mon a déclaré que Rodri avait informé la direction du club qu'il avait entendu parler de problèmes au sein de l'équipe, ce qui a nécessité de lui apporter des explications sur la nature de la situation dans le vestiaire, avant que le Real Madrid ne puisse répondre aux exigences formulées par le joueur et parvenir à un accord de principe concernant son transfert.

Le transfert semblait alors quasiment bouclé, d'autant que Rodri était ouvert à l'idée de rejoindre la capitale espagnole, avant que le Barça n'entre en force dans les négociations et ne bouleverse les calculs du joueur.

Le Barça renverse la situation

Au moment où le Real Madrid négociait avec Manchester City au sujet du transfert, le club merengue n'a pas accordé au dossier Rodri une priorité absolue, occupé qu'il était à régler d'autres dossiers, parmi lesquels le recrutement de Diomandé et la prolongation du contrat de Vinicius.

Le Barça a profité de cette hésitation pour entrer en force dans la course, si bien que Rodri s'est retrouvé face à deux options différentes, avant de finalement pencher pour le projet catalan, après avoir estimé que le club correspondait à ses ambitions tant sur le plan sportif que personnel.

Pourquoi Rodri a-t-il préféré le Barça ?

Les éléments indiquent que la connaissance qu'a Rodri de plusieurs joueurs internationaux du Barça a été l'un des facteurs qui l'ont aidé à prendre sa décision, en plus de son adhésion au projet sportif du club catalan et de son admiration pour le style de jeu qui correspond en grande partie à ses caractéristiques et à ses qualités sur le terrain.

Un accord financier a par ailleurs été trouvé entre Rodri et le Barça, dans l'attente de la finalisation de l'accord définitif entre le club catalan et Manchester City, avant que le transfert ne devienne officiel.

C'est ainsi qu'un transfert qui semblait auparavant proche du Real Madrid a pris une autre direction, après que les réserves de Rodri, l'hésitation du club merengue à conclure le dossier, puis l'entrée du Barça au bon moment ont contribué à changer la trajectoire du joueur, désormais à quelques pas de porter le maillot catalan.