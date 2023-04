"Il perd les pédales", Eric Di Meco critique Igor Tudor après le nul de l'OM à Lorient

Pour Eric Di Meco, si l'OM n'a pas gagné à Lorient, c'est entièrement de la faute de son entraîneur, Igor Tudor.

Dimanche soir, en clôture de la 30e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a été tenu en échec sur la pelouse de Lorient (0-0).

Un résultat qui ne fait pas les affaires de l'OM puisque le club phocéen perd du terrain sur les deux premiers, le PSG et Lens, tous deux vainqueurs ce week-end.

Après la rencontre, Igor Tudor, le coach de l'OM, a critiqué le style de jeu des Lorientais : « Lorient ne voulait pas jouer, ils sont restés en défense. C'est typiquement le foot français. »

Pour Di Meco, Tudor est en train de craquer

Ces propos ont particulièrement agacé Eric Di Meco, comme il l'a expliqué dans l'émission « Super Moscato Show » diffusée sur RMC ce lundi 10 avril : « On voit aussi que lui, il n'a pas l'expérience ce genre d'épreuve et du coup, il perd les pédales. Parce qu'hier soir, comment tu peux faire cette sortie ? Tout le monde voit que l'OM est un peu moins bien et que tu ne te créées pas beaucoup d'occasions, que tu as du mal à marquer des buts et tu vas t'en prendre à un adversaire à qui il manquait le capitaine, le taulier au milieu du terrain et qui a fait avec les moyens du bord parce qu'à aller, tu t'es fait fesser. Les mecs ne vont pas baisser le froc pour en prendre une deuxième. »

Eric Di Meco estime d'ailleurs que l'entraîneur croate est en train de réaliser une mauvaise fin de saison, que ce soit dans sa communication ou sa gestion de l'effectif marseillais : « Dans la gestion des émotions pour le sprint final, il a peut-être des progrès à faire lui aussi et peut-être même dans ses compositions d'équipe comme de ne pas mettre Mbemba dimanche soir. Je ne sais pas s'il est fatigué mais même fatigué, tu préfères Balerdi à Mbemba ? Même s'il lui manque une jambe je mets Mbemba à la place de Balerdi. Je ne veux pas m'énerver après Tudor car je pense qu'ils ont besoin de sérénité sur la fin de saison mais il n'est pas en forme en ce moment, dans ses déclarations et dans ses compos d'équipe. »

