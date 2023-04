Méconnaissable, l'OM exaspère Daniel Riolo

Tenu en échec par Lorient, l'Olympique de Marseille déçoit et marque le pas depuis quelques semaines.

Troisième de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a manqué l'occasion de récupérer sa place de dauphin au RC Lens. Les Phocéens ont déçu lors de leur déplacement sur la pelouse de Lorient et n'ont pas réussi à faire sauter le verrou breton. L'OM d'Igor Tudor a donc dû se contenter d'un match nul, le deuxième consécutif en Ligue 1.

"Il n'y a plus cette magie dans leur jeu"

Après la rencontre, Daniel Riolo, très élogieux envers l'Olympique de Marseille depuis le début de saison, hormis concernant leurs prestations en Ligue des champions, a regretté le contenu des Phocéens depuis quelques semaines. Au micro de RMC, Daniel Riolo a estimé que l'OM a perdu sa fraîcheur et son identité depuis son succès contre le PSG en Coupe de France.

"Est-ce que c'est juste sur le match du PSG qu'ils se sont sublimés, c'est une question qu'on se posera. La mécanique de l'OM s'est cassée après la victoire contre le PSG. Ils avaient atteint une sorte de niveau d'excellence et derrière, même quand ils gagnaient je trouve qu'il n'y avait plus cette magie dans leur jeu, la percussion, cette générosité qu'on avait mis en avant", a analysé la voix de l'After Foot.

"Tudor a perdu la clé"

"Il ne se passe plus grand chose dans leur jeu. On voit uniquement leurs individualités qui à l'image de Nuno Tavares s'emmêle les pieds en permanence, Guendouzi a beaucoup baissé de niveau, Veretout-Rongier ça ramassait tout, ça ramasse plus grand chose. Même Igor Tudor semble avoir perdu la clé du jeu de l'Olympique de Marseille", a ajouté Daniel Riolo.

Daniel Riolo juge que l'OM est à bout de souffle : "Tout ne semble pouvoir venir que d'un éclair d'Alexis Sanchez. C'est le joueur qui est au dessus. Le joueur qui fait la différence à l'OM, c'est lui. Je n'enlève rien à tout ce que j'ai dit sur l'OM. Entre septembre et février, tout ce qu'ils font est cohérent, même quand ça ne gagne pas et que ça tourne mal en Ligue des champions, tout ce qu'ils font c'est cohérent".

"Ils étaient au maximum. Ils donnaient tout. Là maintenant, le problème c'est que ce n'est plus cohérent. Les mecs donnaient tout et ce n'est plus le cas. Si au mois de mars là ou les grandes équipes doivent être fortes, tout le monde baisse de forme à l'OM, c'est qu'il y a un soucis", a conclu Daniel Riolo. L'OM doit désormais reprendre sa marche en avant et assurer sa place sur le podium pour retourner en Ligue des champions la saison prochaine.