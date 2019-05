Pepé, Dubois... Les réactions après OL-LOSC (2-2)

Le duel entre Lyon et Lille s'est achevé sur un nul ce dimanche. Voici les principales réactions d'après-match.

Statu quo en haut de tableau de . Le LOSC a ramené un point de son déplacement à Lyon, au terme d'un match plaisant et animé. Au coup de sifflet final, les deux formations ont semblé se satisfaire de ce résultat.

Anthony Lopes en zone mixte : « Ce match là résume totalement notre saison » #OLLOSC pic.twitter.com/jPsf2zyk7p — Goal (@GoalFrance) 5 mai 2019

Léo Dubois (défenseur de sur Canal+) : "ce sont deux bonnes équipes. On avait à coeur de gagner. Il nous reste trois matches. il faut aller au bout. On a un esprit collectif en ce moment, et on veut faire de belles choses. Et il faut bien préparer la saison prochaine. À nous de bien finir".

L'article continue ci-dessous

Nicolas Pepé (attaquant du LOSC sur Canal+) : "Le nul est logique. En première période on a eu des situations. Ce fut plus compliqué en seconde. Mais c'est un bon point qui va compter. Sachant qu'on a encore deux matches a domicile, il faudra bien gérer. Lyon est une équipe qui se coupe en deux facilement, ca s'est vu en 1e période mais on n'a pas su concrétiser nos situations. On va continuer a travailler. On a vu qu'on pouvait répondre à l'extérieur, on tient bien en bloc".

Bruno Genésio (entraineur de l'OL) : "C’est à l’image de notre saison. On fait du jeu, on marque des buts, on en marque 2 ce soir à la meilleure défense mais on prend beaucoup trop de buts et des buts évitables. À nous de nous concentrer sur ce qu’on doit faire lors des 3 derniers matches".

Christophe Galtier (entraineur de ) : " Ce soir, on fait un grand pas, mais non, la deuxième place n'est pas encore assurée. Il reste 9 points en jeu (...) On aurait pu mieux faire en première période. Il a fallu être calme, lucide pour faire une meilleure deuxième période. On a eu le mérite d'égaliser, de prendre l'avantage. C'est un nul logique et une bonne opération, on maintient nos poursuivants à distance (...) C’était un match avec beaucoup d’intensité, de rythme. Je retiens le point qu’on a pris et le fait qu’on a su revenir le score alors qu’on était menés (...) J'ai un groupe jeune, je suis très fier de travailler avec lui. Je me dois de rester très calme et lucide sur la situation. Ne tombons pas dans l'excitation. Car elle amène vers le relâchement ou la nervosité"