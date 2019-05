Lyon-Lille 2-2, l'OL et le LOSC se quittent dos à dos

Le choc de la 35e journée de la Ligue 1 s'est achevé sans vainqueur. Un résultat qui rapproche l'équipe nordiste de la Ligue des Champions.

- : 2-2

Buts : Terrier (11e), Dubois (74e); Rémy (50e), Soumaré (68e)

La bataille entre le deuxième et le troisième au classement de la a tenu toutes ses promesses ce dimanche. Malgré l'enjeu important qui pesait sur cette empoignade, les deux équipes ont livré un beau spectacle, et qui fut ponctué par un nul riche en buts. Chacune des deux formations a mené au score et a eu la possibilité de l'emporter. Mais, au final, elles se quittent sur un score de parité somme toute équitable.

Devant leurs supporters, les Gones ont attaqué le match péniblement. Sentant le souffle du rival stéphanois dans leurs nuques, les hommes de Bruno Genésio sont apparus crispés. Mais cela ne les a pas empêchés d'ouvrir le score assez vite. Dès la 11e minute, Matin Terrier trouvait le chemin des filets adverses. L'ancien strasbourgeois scorait pour la 6e fois en 7 matches en exploitant un excellent ballon en retrait de Memphis Depay.

Lyon s'est facilité la tâche en prenant les devants, mais il n'a pas su confirmer et enfoncer son adversaire du jour. Jusqu'à la mi-temps, il n'y a plus eu d'occasion nette de la part des Gones. En revanche, les Lillois, eux, ont réussi à se ressaisir. Faisant valoir leurs qualités et le jeu qui leur a permis d'être dauphins du PSG pendant quasiment toute la saison, les protégés de Christophe Galtier ont réussi à inquiéter Anthony Lopes. C'est Loic Rémy, le régional de l'étape, qui a été le premier à solliciter le portier portugais à la (45e), après avoir déjà décoché une frappe dangereuse à la 31e.

11 - Lille est invaincu lors de ses 11 derniers déplacements en (7 victoires, 4 nuls), meilleure série en cours et la meilleure série de son histoire hors de ses bases dans l’élite sur une même saison. Dauphin.#OLLOSC pic.twitter.com/yjDS26cw6V — OptaJean (@OptaJean) 5 mai 2019

Les deux équipes se sont rendu coup pour coup

L'international français n'a donc pas été en réussite avant la pause, il le fut un peu plus au retour des vestiaires. À la 50e minute, c'est de lui qu'est venue l'égalisation. Il a profité d'une énorme erreur défensive lyonnaise pour venir relancer le suspense. Avec ce but, le LOSC a repris confiance. Cela s'est vérifié par la suite puisqu'à la 68e, les visiteurs repassaient devant au tableau d'affichage. Le jeune Soumaré surgissait au second poteau pour reprendre avec succès un coup franc.

A 1-2, le LOSC s'est un peu reposé sur ses lauriers et ce fut alors au tour de l'OL de signer un sursaut d'orgueil et aller chercher le point de parité. A un quart d'heure de la fin, et à la suite d'une partie de billard dans la surface lilloise, Leo Dubois, qui fut fautif sur le deuxième but lillois, trouvait la faille d'une frappe rasante. Une égalisation méritée pour les Gones. Le score n'a donc plus bougé ensuite et il n'est pas besoin d'être mathématicien pour savoir à qui profite ce résultat. Cela étant, l'OL peut aussi être soulagé, et se dire qu'avec un point pris il reste maitre de son destin en vue d'une place sur le podium.