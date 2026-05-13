En conférence de presse, à la veille de la rencontre de championnat entre Manchester City et Crystal Palace, Pep Guardiola a longuement évoqué le cas de Nathan Aké. Le défenseur néerlandais, auteur de 58 sélections, pourrait quitter les Citizens après six saisons.

Si le défenseur gauche était encore très apprécié sous les ordres de l’Espagnol ces dernières saisons, il ne entre plus en jeu que de manière sporadique : seulement 1 535 minutes toutes compétitions confondues cette saison. Selon plusieurs rumeurs, Aké pourrait s’envoler vers la Serie A à l’issue de l’été.

Si Guardiola avait son mot à dire, l’international néerlandais resterait sur les bords de la Manchester Ship Canal. « J’aimerais qu’il reste avec nous », a déclaré l’entraîneur catalan en conférence de presse. « Mais je ne sais pas ce qui va se passer. »

Il a ensuite salué les qualités de l’international néerlandais : « Peu de joueurs sont aussi fiables que lui sur le terrain. En matière de concentration et d’exécution des tâches, Nathan est l’un des meilleurs que j’ai vus, il est tout simplement incroyable. »

Guardiola justifie son temps de jeu limité : « Il a du mal à enchaîner tous les trois jours, mais quand il joue, il est là. Contre Brentford, il a disputé l’intégralité de la rencontre face à Schade et Thiago, qui descendaient constamment en profondeur. Waouh, Nathan », s’émerveille son entraîneur.

Un départ serait donc un coup dur. « C’est l’un des meilleurs coéquipiers que j’ai jamais vus. Il a vraiment été une recrue incroyable. Il a joué la finale de la Ligue des champions à Istanbul, ce qui montre à quel point il est fiable. Un type formidable et un joueur exceptionnel ! », conclut Guardiola.

Aké a été transféré de Bournemouth à Manchester City lors de l’été 2020 pour un montant d’environ 45 millions d’euros. Ce défenseur gaucher a disputé un total de 175 matchs sous le maillot des Citizens, contribuant à quatre titres de champion d’Angleterre et à une victoire en Ligue des champions. Malgré sa situation actuelle en Angleterre, Aké semble assuré d’une place dans la sélection de Ronald Koeman pour la Coupe du monde.