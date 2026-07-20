Pep Guardiola reçoit un invité de marque à Barcelone et pourrait endosser le rôle de sélectionneur national

Pep Guardiola est désormais sérieusement envisagé pour prendre les commandes de la sélection italienne. Selon Gianluca Di Marzio de Sky Sport, Paolo Maldini et Leonardo se sont rendus à Barcelone pour rencontrer l’entraîneur catalan et le convaincre de diriger la Squadra Azzurra.

Guardiola n’est donc plus considéré comme un candidat lointain et utopique par la Fédération italienne de football. Sky Sport rapporte que le directeur technique Maldini et Leonardo (conseiller de la Fédération italienne) se sont rendus à Barcelone le week-end dernier, où ils ont longuement discuté avec l’ancien entraîneur de Manchester City. Guardiola a quitté City cet été après dix ans passés au club et est actuellement sans équipe.

La teneur des échanges a été confirmée après la publication en Espagne de photos de Maldini et Leonardo, puis vérifiée par Sky Sport.

Au cours de ces entretiens, Maldini et Leonardo ont présenté leur projet sportif à l’entraîneur espagnol. Ils ne se sont pas contentés d’une vision à court terme, mais ont plutôt exposé un plan quadriennal s’étendant jusqu’à la Coupe du monde 2030.

La Fédération italienne veut reconstruire la Nazionale à partir de la Ligue des Nations afin de bâtir un groupe compétitif pour l’Euro 2028 et, surtout, de ramener l’Italie au Mondial après plusieurs éliminations prématurées.

Guardiola n’est toutefois pas le seul nom évoqué : Roberto Mancini et Andrea Pirlo figurent aussi parmi les candidats potentiels.

Reste à savoir si l’Espagnol, qui a récemment indiqué ne pas être pressé de relever un nouveau défi et vouloir d’abord clarifier son avenir personnel, donnera suite à ces avances.