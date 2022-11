Pep Guardiola ne se voit pas rester encore sept ans à Manchester City

L'entraîneur espagnol ne veut plus rester à la tête d'un club pendant sept ans, comme avec les Skyblues.

Le patron des Citizens a laissé entendre que le type de soutien universel qu'il reçoit à Manchester City et le succès qu'il a obtenu seraient difficiles à trouver dans un autre club.

S'adressant aux journalistes, Guardiola a déclaré : "Rester dans un autre endroit pendant sept ans ? Non, je ne le pense pas. Il est difficile de trouver ce que j'ai ici en tant que manager. Pour être un manager pendant longtemps, vous avez besoin d'être soutenu, les résultats aident beaucoup, c'est indéniable. Dans ce monde, on vous licencie, on vous renvoie, nous le savons.

"Mais dans les grands clubs, le succès du manager est en partie dû au président, au directeur sportif et à toutes les personnes présentes. Cela concerne les médias, les fans et les joueurs, il y a une stabilité. C'est pourquoi je pense que ce n'est que dans quelques clubs que cela peut arriver."

Le Catalan a dirigé le FC Barcelone pendant quatre saisons, puis a passé trois ans au Bayern Munich avant de rejoindre Manchester City en 2016. Il est dans la dernière année de son contrat actuel mais devrait signer un nouveau contrat prochainement.

Manchester City affronte Brentford dans sa dernière rencontre de Premier League samedi avant que la saison ne s'arrête pour la Coupe du monde.