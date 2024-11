Pep Guardiola, le rebondissement totalement inattendu

Manchester City vs Tottenham

C’est un revirement de situation totalement inattendu pour l’avenir de Pep Guardiola sur le banc de Manchester City.

En poste depuis l’été 2016 après son départ du Bayern Munich, Pep Guardiola arrive au terme de son contrat en juin 2025 à Manchester City. La tendance annonçait ces derniers mois que le technicien espagnol devrait quitter son poste à l’issue de la saison en cours après huit ans de bons et loyaux services sur le banc des Skyblues. Mais une nouvelle vient de tomber.

Guardiola va prolonger avec Manchester City

Après plusieurs mois d’incertitudes, le dénouement serait connu. Pep Guardiola, qui arrive au terme de son contrat à la fin de la saison sportive en cours à Manchester City, ne devrait pas quitter son poste. A en croire les informations de The Athletic confirmées par le journaliste italien, Fabrizio Romano, Pep Guardiola aurait accepté la proposition des dirigeants des Skyblues. En effet, le Catalan devrait prolonger son bail d'une saison, notamment jusqu’en juin 2026 avec une option pour une année supplémentaire.

L’annonce ne devrait pas tarder à être officialisée. Selon le journaliste italien, le club champion d’Angleterre n'a jamais contacté aucun autre coach, car ils ont toujours été confiants de garder Pep Guardiola en dépit de la décision du directeur sportif de Manchester City, Txiki Begiristain, de quitter le club en 2025. On dément par la même occasion les supposés contacts avec Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) ou Rúben Amorim (ex-Sporting et actuel Manchester United) malgré les liens. L’ancien coach du FC Barcelone, qui a donné l’unique titre en Ligue des champions à Manchester City, ne quitterait donc pas le club l’été prochain. Une très bonne nouvelle non seulement pour le club, mais aussi pour les fans.