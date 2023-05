Pep Guardiola, le gros coup de gueule

Pep Guardiola n'a pas apprécié le soutien que ses joueurs ont reçu de la part du public de l'Etihad Stadium contre West Ham.

Guardiola a été exaspéré par le soutien, ou le manque de soutien, manifesté par les supporters de Man City à l'intérieur de l'Etihad Stadium lors de leur victoire 3-0 contre West Ham United mercredi soir.

Guardiola a dû exhorter les supporters à soutenir l'équipe et à faire du bruit au début de la seconde mi-temps.

"Pep a de nouveau la boule au ventre. Il n'est pas content du volume sonore dans ce stade", a déclaré Matterface après avoir suivi l'incident en direct dans le stade.

Il s'est tourné vers les supporters, exaspéré, en leur disant : "Est-ce que tu peux augmenter le volume ? Il s'est tourné vers la tribune dans laquelle nous nous trouvons et leur a dit de se lever et de soutenir l'équipe. Quelques-uns l'ont fait.

"C'est intéressant. Nous étions ici mercredi soir dernier [contre Arsenal] et Pep Guardiola demandait du bruit, il l'a obtenu.

"Il n'y a pas eu autant de bruit ce soir et il a eu raison de se retourner et de demander.

"Il était frustré, cela se voyait sur son visage. Il voulait que le niveau de bruit augmente".

Les Citizens ont regagné les vestiaires à la mi-temps sans avoir réussi à débloquer la situation. Bien que Nathan Ake ait ouvert le score à la 49e minute, West Ham était en train de prendre le dessus sur ses hôtes, ce qui a permis aux supporters de West Ham de se faire entendre à nouveau.

Cependant, Erling Haaland a marqué son 51e but de la saison, toutes compétitions confondues, pour donner à City une avance de deux buts, tandis que Phil Foden a mis fin au match en inscrivant le troisième but de City à la 85e minute.